Объединиться в борьбе с фейковой информацией и непрофессионализмом

Лейтмотивом XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего» стала цифровая повестка для медиапространства.

Минский медиафорум имеет статус международного мероприятия. В этом году здесь собрались эксперты из тридцати стран дальнего и ближнего зарубежья. Гостями мероприятия стали также известные журналисты, главные редакторы ведущих и региональных СМИ, представители власти.

Обращаясь к участникам медифорума, министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич отметил роль интернет-ресурсов в формировании общественного мнения. Эта тема и стала одной из главных на конференции. «Журналистов часто обвиняют в попытках манипулировать общественным сознанием, в нас видят организаторов информационных войн. Может быть, все гораздо проще, и журналисты всего лишь ищут правду, стремятся на словах выстроить дорогу от реальной действительности к идеалам жизненного обустройства? Но часто случается так, что слово становится катализатором, является грозным оружием, стреляет в сердца, души, пронизывает сознание», — заметил А.Н. Карлюкевич.

Мероприятие проводилось в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание было уделено цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.

В резолюции, принятой участниками XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства», подчеркивается, что средствам массовой информации нужно консолидировать усилия в борьбе с фейковой информацией и непрофессионализмом.

Медиафорум завершился сегодня. В его рамках прошли не только круглые столы и обсуждения будущего медиа, но и образовательные проекты, в том числе Летняя школа журналистики.

Светлана Лещенко, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Объединиться в борьбе с фейковой информацией и непрофессионализмом Лейтмотивом XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего» стала цифровая повестка для медиапространства. Минский медиафорум имеет...