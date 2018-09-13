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Объединиться в борьбе с фейковой информацией и непрофессионализмом

14.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Объединиться в борьбе с фейковой информацией и непрофессионализмомЛейтмотивом XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего» стала цифровая повестка для медиапространства.
Минский медиафорум имеет статус международного мероприятия. В этом году здесь собрались эксперты из тридцати стран дальнего и ближнего зарубежья. Гостями мероприятия стали также известные журналисты, главные редакторы ведущих и региональных СМИ, представители власти.
Обращаясь к участникам медифорума, министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич отметил роль интернет-ресурсов в формировании общественного мнения. Эта тема и стала одной из главных на конференции. «Журналистов часто обвиняют в попытках манипулировать общественным сознанием, в нас видят организаторов информационных войн. Может быть, все гораздо проще, и журналисты всего лишь ищут правду, стремятся на словах выстроить дорогу от реальной действительности к идеалам жизненного обустройства? Но часто случается так, что слово становится катализатором, является грозным оружием, стреляет в сердца, души, пронизывает сознание», — заметил А.Н. Карлюкевич.
Мероприятие проводилось в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание было уделено цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.
В резолюции, принятой участниками XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства», подчеркивается, что средствам массовой информации нужно консолидировать усилия в борьбе с фейковой информацией и непрофессионализмом.
Медиафорум завершился сегодня. В его рамках прошли не только круглые столы и обсуждения будущего медиа, но и образовательные проекты, в том числе Летняя школа журналистики.
Светлана Лещенко, «ЛК».

 
 
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Лейтмотивом XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего» стала цифровая повестка для медиапространства. Минский медиафорум имеет...
 
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