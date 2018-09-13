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Помилованный экс-замгенпрокурора Александр Архипов после увольнения из колхоза нашел новую работу
14.09.2018 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Более двух лет помилованный Александр Архипов руководил колхозом «Петровичи», а 1 июня ушел с работы, написав заявление об увольнении. Как узнал TUT.BY, бывший заместитель генпрокурора недолго был без дела — недавно он стал первым заместителем генерального директора компании БелАсептика.
— Я работаю первым заместителем генерального директора. Работаю недавно, — прокомментировал TUT.BY Александр Архипов, когда мы дозвонились в компанию БелАсептика.
1 июня, напомним, бывший заместитель генпрокурора
— Мне просто сказали, что я свободен, вот и все. (…) Расстались по соглашению сторон.
Тогда же еще заявил, что будет искать новую работу, потому что «нет золотого запаса, чтобы лежать на печи». И нашел.
Как указано
«Уже на протяжении 20 лет „БелАсептика“ заботится о том, чтобы наши больницы, медицинские центры, школы, детские сады, кафе и рестораны, дома и квартиры были чистыми, безопасными и комфортными. Ведь с чистоты вокруг начинается чистота разума и чистота души», — говорится на сайте.
Напомним, уголовное дело в отношении бывшего замгенпрокурора возбудили, когда он помог замять уголовное дело в отношении сына бизнесмена. Пьяный молодой человек без прав ехал на мотоцикле, не справился с управлением, в результате чего погибла 24-летняя девушка. Суд над Архиповым проходил в закрытом режиме, подробности дела журналисты так и не узнали. О деле самого Архипова стало известно, когда о нем рассказал президент. Военная коллегия Верховного суда признала Александра Архипова виновным в получении взятки, превышении служебных полномочий и приговорила к шести годам лишения свободы. Приговор обжалованию не подлежал, а через полтора года Александр Михайлович
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Более двух лет Александр Архипов руководил колхозом "Петровичи", а 1 июня ушел с работы, написав заявление об увольнении. Как узнал TUT.BY бывший заместитель...
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