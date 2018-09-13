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В Минске задержали мужчину, который снял оборудование с фонтана у Оперного и сдал во вторсырье
14.09.2018 13:30 — Новости Общества | Tut.by
Милиция задержала мужчину, который украл оборудование с фонтана возле Оперного театра на сумму 2250 рублей. Об этом
В милицию обратилось руководство одного из предприятий с просьбой установить лицо, которое с 9 по 11 сентября украло пять распылителей общей стоимостью более 1250 рублей из фонтана по улице Парижской коммуны.
Как выяснилось, хищение совершил ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний житель Минска. Украденные распылители мужчина сдал в пункт заготовки вторсырья.
В милиции также установили его причастность к краже еще трех распылителей общей стоимостью более тысячи рублей из этого же фонтана.
Сейчас ведется предварительное расследование по части 2 статьи 205 («Кража») УК РБ. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Общая сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.
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