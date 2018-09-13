В Гродно местные ругаются и-за экскурсий на вертолете: одним мешает шум, вторые хотят летать

Вертолет Ми-2, который почти неделю летает над Гродно с обзорными экскурсиями, вызывает у гродненцев не только положительные эмоции. Нашлись и горожане, которым мешает шум взлетающей машины. Гродненцы пожаловались в горисполком. Полеты вертолета над городом не отменили, но скорректировали расписание.





— Да, мы были приглашены в горисполком, чтобы разобраться с жалобами гродненцев на шум вертолета. Несмотря на то, что у нас все документы в порядке, есть все сертификаты и разрешение на коммерческую деятельность, городская власть должна была отреагировать на обращения граждан, — рассказали в Витебском аэроклубе имени Горовца — это его вертолет летает над городом.

Воздушные экскурсии стартовали в Гродно, в понедельник, 10 сентября. Это своеобразный подарок жителям города к его 890-летию. Сначала полеты осуществляли на площадке в урочище Пышки. Но там звук вертолета стал мешать пациентам областной больницы, которая находится в непосредственной близости.

Взлетную площадку перенесли на улицу Дубко — вертолет поднимается около торгового центра Old City. Тогда возмутились местные жители, дома которых находятся рядом с импровизированным взлетным полем.

— Жалобы разные. Например, кто-то жалуется, что из-за шума дети в обед не могут заснуть. Вот вчера нам местные жители рассказали, что у них на 7 этаже от вертолета окна вдруг стали грязными. Но такого просто быть не может. Мы объясняем, что все нормы по шуму мы соблюдаем, у нас есть все соответствующие разрешения и документы, — говорит представительница авиаклуба Ольга и добавляет что, вертолет взлетает не над домами, а над гаражами. — Такая реакция, мы думаем, связана еще и с тем, что шум вертолета просто непривычен для горожан. Например, те, кто живет около железной дороги, со временем перестают обращать внимание на ее шум. То же самое и с оживленными улицами и громкими звуками мотоциклов и автомобилей на автострадах.

В четверг во второй половине дня, до корректировки расписания, полеты временно приостановили. Но на взлетном поле сразу же собрались гродненцы, которые хотели увидеть город с высоты. Они стали высказывать свои претензии уже по поводу отмены воздушных экскурсий.

— Было около 150 человек. Понимаете, это взрослому можно объяснить, что вертолет по техническим причинам лететь не может, а ребенку, которому родители обещали полет — как?.. — говорит Ольга.

В конце концов полеты снова разрешили. Правда, немного скорректировали график. Если раньше экскурсии проводили с утра до вечера и без перерыва, то сейчас, после согласований с горисполкомом, график стал таким: в пятницу вертолет будет летать с 15.30 и до 18.30. В субботу он будет подниматься в воздух целый день — с 10 до 18.30, в воскресенье — с 11 утра и до 18.30. В понедельник вертолет отправится домой — в Витебск.