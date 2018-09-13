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Мнение журналиста. Нужно хватать удачу, или Речь идёт о простой жадности

14.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Умные люди говорят: как ни воспитывай ребёнка, а он всё равно будет твоей копией и в поведении, и в общении, и в выборе духовных ценностей.

Ситуация на недавнем детском празднике навеяла не очень весёлые мысли и выводы. Не хочу показаться брюзжащей старухой, но думаю, что многим родителям может аукнуться в будущем элементарная невоспитанность, отсутствие такта и доброжелательности. А еще самым неприятным и отталкивающим свойством человеческой натуры лично я считаю жадность. А на мероприятии она представилась самым неприглядным образом. Только воспоминания о совершенно ином поведении детей в идентичной обстановке не позволили мне разочароваться в подрастающем поколении. Появилась мотивация начать поиски объяснений и оправданий. Мероприятия проходили по одному сценарию. Но как по-разному закончились! Однако обо всём по порядку.

Мнение журналиста. Нужно хватать удачу, или Речь идёт о простой жадности

Начну с приятных воспоминаний. В праздничные Пасхальные дни в храме специально для детей проводились различные мероприятия. На одном из утренников ребятам раздали шоколадные яйца. Священник после вступительного слова предложил присутствующим обменяться яйцами. А спустя некоторое время, после молитвы предложил каждому отдать свой подарок тому, кого он любит или просто тому, кому не досталось киндер-сюрприза. Не помню, чтобы кто-то оставил подарок себе…

Совершенно иная ситуация сложилась на детском празднике накануне нового учебного года. Было заметно, что аниматоров центра творчества детей и молодёжи привёл в замешательство внезапный ажиотаж, возникший уже при раздаривании воздушных шариков. Толпа буквально сбивала с ног хрупких девушек-клоунесс. Складывалось впечатление, что дети в этой толпе никогда не видели шаров, ибо вели себя, как побирушки, не имеющие возможности купить эту мелочь. Не сомневаюсь, что у каждого в кармане или сумочке крутые смартфоны и денежка от бабушек или родителей, за которую таких шариков дюжину купить можно, а то и несколько дюжин. Тем не менее, предчувствие «халявы» сильнее здравого смысла. Но это только начало. Дальше – больше. После предложения обменяться шарами только несколько ребят сделали это. А когда нужно было подарить свой шарик другому, никто даже не пошевелился. Многие просто удалились прочь. Некоторые, увидев, что внутри какая-то записка, начали безжалостно пробивать шары.

Всё это привело в замешательство ведущих, которые уже не могли дальше говорить по написанному тексту. Ведь он гласил о щедрости, доброте, взаимовыручке, благотворительности…

Пытаясь найти объяснения подобному поведению, я готова была обвинять даже генетическую память, доставшуюся в наследство от представителей того поколения, которое познало все «прелести» дефицита на предметы повседневного спроса, давку очередей, безысходность кризисных лет распада системы. Или перевозбужденное состояние – результат слишком частых всевозможных акций, скидок, рекламных игр всевозможных ретейлеров? Призывы хватать удачу и не выпускать её из рук закрепились в мозгу и рождают новое поколение потребителей?

Впрочем, всё можно объяснить тем, что дети просто заигрались во время каникул и еще не адоптировались в новых условиях, требующих работы ума и души. Но задуматься всё равно есть над чем. Особенно над тем, насколько искренние поведенческие мотивы наших детей и насколько результативными бывают воспитательные методы, как глубоко они закрепляются в сознании.

Алла СТРАШИНСКАЯ.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта w6x.ru

 
 
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Умные люди говорят: как ни воспитывай ребёнка, а он всё равно будет твоей копией и в поведении, и в общении, и в выборе духовных ценностей.
 
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