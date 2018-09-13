Монография с провокационным прогнозом для Беларуси не отражает точку зрения МГИМО - Коктыш

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монография с провокационным прогнозом для Беларуси не отражает точку зрения Московского государственного института международных отношений МИД Российской Федерации. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Ранее МГИМО издал монографию "Мир в ХХI в.: прогноз развития международной обстановки по странам и регионам". В ней был раздел, посвященный развитию Беларуси до 2050 года. В нем авторы рассуждают о перспективах смены власти в стране и возможности "крымского сценария" для нее.

"Этот раздел абсолютно не отражает точку зрения МГИМО. Принято решение больше не работать с автором. Текст снят с сайта, тираж остановлен из-за этих двух страниц прогноза. Более того, отправлены письма белорусскому руководству, в которых поясняется, что эта публикация - неподконтрольная случайность", - подчеркнул Кирилл Коктыш.-0-