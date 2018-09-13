Лекторий «Міншчына – мастацкі край»

«Жодинцы. Традиция и современность» – такое название получила лекция в рамках лектория «Міншчына-мастацкі край», который проводит отдел галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева для подопечных отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района. Очередная встреча прошла в картинной галерее Валерия Шкарубо.

Заведующий отделом Татьяна Кириллова рассказала гостям о насыщенной художественной жизни города-соседа. Напомнила, что в этом году Жодино отмечает 55-летний юбилей. Кроме того, представила творчество известных мастеров, членов Белорусского союза художников: Константина и Николая Андруковичей, Владимира Гладкевича, Виктора Новицкого, Георгия Михейчика и Александра Фроленкова. Они плодотворно работают в разных направлениях изобразительного искусства: от станковой живописи и книжной графики до дизайна промышленной среды и интерьера. Их произведения украшают многочисленные галереи и художественные музеи как в нашей стране, так и за её пределами.

Вниманию гостей также были предложены книжно-иллюстративная выставка «Жодинцы. Традиция и современность», включившая в себя уникальные художественные альбомы, буклеты, живописные и графические произведения из собственной коллекции Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева; видеофильм телекомпании СБ ТВ (ТВ SB.BY) «Жодино – светлый город».

Слушатели лектория выразили надежду, что и в дальнейшем творческие связи наших городов будут только крепнуть, и в Борисове новое поколение жодинских художников представит своё искусство.

По сложившейся традиции продолжением мероприятия стала обзорная экскурсия по одной из выставочных площадок библиотеки. Сотрудники отдела познакомили гостей с художественной выставкой молодого автора Ксении Гуниной-Авербург «Сохрани свой свет».