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"Мозырского живодера" задержали в подмосковном Реутове
14.09.2018 16:13 — Новости Общества | Tut.by
В Реутове задержали двух молодых людей, которых подозревают в рассылке фото и видео с мучениями котят,
Задержанные — гражданин Беларуси и жительница российского Реутова. Молодой человек скрывался у нее дома, сообщает телеканал. Напомним, 3 сентября белорусским СК в отношении жителя Мозыря Гомельской области, подозреваемого в жестоком обращении с животными,
В тот же день, как выяснилось, московский отдел полиции «Лефортово» тоже возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными против гражданина Беларуси, издевавшегося над котятами.
Как
Жители Мозыря давали объявления о том, что отдадут котят в добрые руки. Мужчина забирал котят, а затем издевался над ними. «Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям „в добрые руки“ котят», — передавал телеканал «Мозырь».
Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера. Cотрудниками милиции был
По статье 339/1 Уголовного кодекса ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.
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В Реутове задержали двух молодых людей, которых подозревают в рассылке фото и видео с мучениями котят. Судя по всему, речь идет в том числе о "мозырском живодере".
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