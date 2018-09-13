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"Мозырского живодера" задержали в подмосковном Реутове

14.09.2018 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В Реутове задержали двух молодых людей, которых подозревают в рассылке фото и видео с мучениями котят, сообщает российский региональный телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Судя по всему, речь идет в том числе о «мозырском живодере».

Задержанные — гражданин Беларуси и жительница российского Реутова. Молодой человек скрывался у нее дома, сообщает телеканал. Напомним, 3 сентября белорусским СК в отношении жителя Мозыря Гомельской области, подозреваемого в жестоком обращении с животными, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339/1 Уголовного кодекса. У следствия были сведения, указывающие на причастность к совершению данного преступления неработающего жителя Мозыря, 1990 года рождения. На основании собранных по делу доказательств следствием вынесено постановление о привлечении указанного лица в качестве обвиняемого. Мужчина был объявлен в розыск.

В тот же день, как выяснилось, московский отдел полиции «Лефортово» тоже возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными против гражданина Беларуси, издевавшегося над котятами.

Как сообщал телеканал «Мозырь», российские волонтеры собрали материалы и передали белорусским защитникам животных, чтобы те поделились информацией с правоохранительными органами. Среди них — многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют.

Жители Мозыря давали объявления о том, что отдадут котят в добрые руки. Мужчина забирал котят, а затем издевался над ними. «Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям „в добрые руки“ котят», — передавал телеканал «Мозырь».

Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера. Cотрудниками милиции был установлен ранее судимый 27-летний житель райцентра.

По статье 339/1 Уголовного кодекса ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.

 
 
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В Реутове задержали двух молодых людей, которых подозревают в рассылке фото и видео с мучениями котят. Судя по всему, речь идет в том числе о "мозырском живодере".
 
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