Сегодня прошла спартакиада среди трудовых коллективов Буда-Кошелевского опытного лесхоза, приуроченная к предстоящему профессиональному празднику.
Фоторепортаж «Авангарда».
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Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
14.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард
Сегодня прошла спартакиада среди трудовых коллективов Буда-Кошелевского опытного лесхоза, приуроченная к предстоящему профессиональному празднику.
Фоторепортаж «Авангарда».
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Сегодня прошла спартакиада среди трудовых коллективов Буда-Кошелевского опытного лесхоза, приуроченная к предстоящему профессиональному...
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