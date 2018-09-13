ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду

14.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду

Сегодня прошла спартакиада среди трудовых коллективов Буда-Кошелевского опытного лесхоза, приуроченная к предстоящему профессиональному празднику.

Фоторепортаж «Авангарда».

Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду
Распилить за 19 секунд – лесоводы определили самую спортивную команду

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня прошла спартакиада среди трудовых коллективов Буда-Кошелевского опытного лесхоза, приуроченная к предстоящему профессиональному...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ва ўсіх рэгіёнах нашай краіны створаны камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці грамадзян у эканоміцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика