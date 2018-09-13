На все вкусы и лады вам торговые ряды!





Сегодня начальная школа гостеприимно распахнула свои двери для посетителей ежегодной осенней выставки-ярмарки.

Стало доброй традицией проводить осеннюю ярмарку, которою с нетерпением ждут не только учащиеся школы, но и их родители, и все желающие приобрести за символическую плату вкуснейшую домашнюю выпечку, различные сладости и угощения, а также щедрые дары природы, выращенные на своих приусадебных участках.

Разнообразию представленных на ярмарке блюд могли позавидовать даже самые опытные хозяйки. Чего здесь только не было: кексы, покрытые шоколадной глазурью, фигурное печенье, торты, пышные пироги, булочки и пирожки, ну и, конечно же, разнообразные овощи, ягоды и фрукты, а также мед и душистые травы, одним словом, было все, что душе угодно. Неудивительно, что никто из посетителей ярмарки не ушел с праздника без покупок.

Главные действующие лица праздника — сами ребята, которые выступили в роли приветливых продавцов. А это прекрасная возможность освоить азы финансовой грамотности и научиться обращаться с деньгами. Веселый детский смех, улыбки на лицах мальчишек и девчонок – яркое подтверждение тому, что ярмарка прошла на «ура», а заряда позитивных эмоций хватит до следующего праздника.





















































Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.