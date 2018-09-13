Откуда кости?





В редакцию «Авангарда» поступил звонок от взволнованных жителей улицы Совхозной райцентра, которые встревожены страшной находкой – костями, обнаруженными вблизи строящегося многоквартирного дома.

Ситуацию прокомментировал старший следователь Буда-Кошелевского РОСК Константин МЕШКОВ:

– Действительно в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вблизи строящегося дома возле пешеходной тропинки найден череп, предположительно человеческий. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, были проведены все необходимые следственные действия, находка изъята и отправлена на экспертизу. Нужно отметить, что ранее в милицию уже поступало два аналогичных сообщения о подобных находках в этом месте, по всем фактам проводятся проверки. Удалось выяснить, что песок для строительства брали из песчаного карьера в деревне Церковье, и он из одного привоза. По всей видимости, на том месте когда-то находилось захоронение. Как показала проведенная экспертиза, останки принадлежат человеку, в земле они пролежали около 80 лет и скорее всего относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Никакой угрозы для здоровья и жизни жителей близлежащих домов они не несут, так как в ходе проведенной экспертизы каких-либо болезнетворных вирусов и инфекций не выявлено.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

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