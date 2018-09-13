ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Откуда кости?

14.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A
Откуда кости?
Место, где были обнаружены кости

В редакцию «Авангарда»  поступил звонок от взволнованных жителей улицы Совхозной райцентра, которые встревожены страшной находкой – костями, обнаруженными вблизи строящегося многоквартирного дома.

Ситуацию прокомментировал старший следователь Буда-Кошелевского РОСК Константин МЕШКОВ:

– Действительно в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вблизи строящегося дома возле пешеходной тропинки найден череп, предположительно человеческий. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, были проведены все необходимые следственные действия, находка изъята и отправлена на экспертизу. Нужно отметить, что ранее в милицию уже поступало два аналогичных сообщения о подобных находках в этом месте, по всем фактам проводятся проверки. Удалось выяснить, что песок для строительства брали из песчаного карьера в деревне Церковье, и он из одного привоза. По всей видимости, на том месте когда-то находилось захоронение. Как показала проведенная экспертиза, останки принадлежат человеку, в земле они пролежали около 80 лет и скорее всего относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Никакой угрозы для здоровья и жизни жителей близлежащих домов они не несут, так как в ходе проведенной экспертизы каких-либо болезнетворных вирусов и инфекций не выявлено.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию «Авангарда»  поступил звонок от взволнованных жителей улицы Совхозной райцентра, которые встревожены страшной находкой – костями,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ва ўсіх рэгіёнах нашай краіны створаны камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці грамадзян у эканоміцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика