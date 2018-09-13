Два известных репетитора открыли в Минске частные школы. Как и чему они учат за 700-800 руб в месяц

После того как Министерство образования отменило экзамены в пятые классы гимназий, известный минский репетитор Андрей Григорьев задумал открыть частную школу. Другой известный репетитор — Евгений Ливянт — обвинил его в соцсетях в том, что он умышленно лоббировал решение Минобра. А потом взял — и тоже открыл собственную школу. В итоге на карте Минска появилось два частных учебных заведения — очень разных и кое в чем даже противоположных. В один из первых сентябрьских дней TUT.BY побывал в двух школах. Рассказываем, как они устроены.

Школа Андрея Григорьева: гаджеты только для учебы и никаких оценок

Частная школа STEAM находится по адресу: Минск, проспект Победителей, 5. Пока это — несколько кабинетов на третьем этаже офисного здания, 30 детей, 8 учителей, один завуч и один директор, а также попечительский совет.



Так проходит один из уроков. Сидеть за партами необязательно

Первый урок в STEAM начинается в 8.40. Звонок здесь не зовет ученика на урок, потому что его нет. Перед началом занятий замдиректора по учебной работе Валентина Чекан достает коробку, в которую нужно сложить телефоны, чтобы они «зарядились магией». Это сигнал, что урок вот-вот начнется. На перемене «магию» можно вернуть.

В своем первом учебном году STEAM набрала всего два пятых класса — оба по 15 человек. Всех учеников Валентина собеседовала лично, чтобы понять, какой у них предыдущий учебный опыт и чего им бы хотелось от новой школы.

Андрей Григорьев считает, что личное собеседование дает возможность узнать не только детей, но и их родителей. Это, по его мнению, важно для учебного процесса.

— Психологическое состояние ребенка влияет на учебу и его подготовку. Например, в Англии директор частной школы в течение года зовет к себе домой на обед всех учеников и их родителей. Он узнает ученика не как учебную единицу, а как человека. Когда обладаешь этим знанием, легче найти решение проблемных вопросов, если они возникают.



Андрей Григорьев

В этом году в школе решили открыть только пятые классы. Во-первых, потому что оценили собственные возможности и осознали, что за лето получится написать качественные программы и методические пакеты только для одной паралелли. Во-вторых, потому что поняли, что именно средняя школа формирует и развивает системные знания, гуманитарное и естественно-научное мышление.

Кстати, Андрей Григорьев на самом деле не является основателем STEAM. Он с нуля разрабатывал ее концепцию, но юридически ей не владеет. Владельцы школы — это Сергей Дивин и Валентина Чекан.

— Изначально у Сергея Дивина была идея открыть альтернативное учебное заведение. Но без конкретизации. Было много сомнений по формату, направленности, возрасту учащихся, — рассказывает предысторию Андрей. — В итоге решили, что основная задача проекта — подготовить детей к 10 и 11 классу, чтобы они открыли свои лучшие качества, поняли, куда идти дальше. Мы хотим показать им максимум возможностей, а также то, как полученные знания они могут применять в жизни.





Сейчас Андрей Григорьев входит в попечительский совет. В дальнейшем он будет заниматься стратегическими вопросами развития школы.

— Я хочу показать, что наш путь работает. Государственная машина очень долго поворачивается. Потому ей нужно демонстрировать уже готовые варианты, чтобы она не боялась и видела: это работает и может быть образцом. Как и Сергей Дивин, я привык действовать. Конечно, можно долго негодовать по поводу упадка школьного образования, гонять ветер по соцсетям. Но что от этого?

Валентина подтверждает: новая частная школа станет «точкой апробации», после чего они готовы безвозмездно делиться наработанным опытом с государственными учреждениями образования.



Завуч школы Валентина Чекан

Пока STEAM работает как учреждение дополнительного образования — только через год она сможет получить аккредитацию Минобра как школа. Формально все ее ученики находятся на индивидуальном обучении.

За основу школа взяла учебные программы и планы Министерства образования, немного их переработала и добавила к ним STEAM-компонент: Science (Наука), Тechnology (Технологии), Engineering (Инжиниринг), Аrt (Искусство), Mathematics (Математика).

К примеру, вместо предмета «Трудовое обучение» ученики изучают инженерную науку — робототехнику, программирование, сайтостроение, дизайн.

— Один из наших главных принципов — это интеграция и межпредметное взаимодействие всех изучаемых дисциплин, их тесная связь с жизнью и окружающим миром. Для нас важно совмещать получение знаний и их применение. В будущем мы планируем билингвальное обучение — на русском и английском. Пока только движемся к этому.

Мы придерживаемся сетки предметов, рекомендованных Минобром. Но привносим свою методику и стиль подачи. Например, интегрируем предметы — когда говорим о науке, вспоминаем математику и затрагиваем искусство. Вводим проектное обучение, используем девайсы в образовательных целях и т.п.





Ежедневно в расписании школьников стоят шесть уроков, некоторые объединены в пары. Между каждым — небольшие перерывы и часовой отдых после второй пары. Учеба заканчивается в 14.30.

— Мы хотим, чтобы дети жили полной жизнью, поэтому не организуем продленку. У них есть свои увлечения, занятия спортом. Они все должны успевать, проходить через разные каналы социализации — семья, другой детский коллектив, а не проводить в школе 10 часов.

После второй пары дети уходят на обед. Никаких столовок и дежурств в них: ученики школы питаются в близлежащем кафе на улице Замковой, «атмосфера которого приобщает детей к эстетике и этикету». После обеда остается еще минут 40 на прогулку, проводить их можно на площадке под присмотром учителя.

Ежедневно ученики получают на дом не более трех заданий плюс тему для размышлений и обсуждения с родителями вроде «Что есть искусство?».





В школе есть свой кодекс для регулирования отношений учеников, их родителей и учителей. Главные правила — пунктуальность, антибуллинг, вежливость. В отношениях между учителями и учениками много неформальности: к примеру, завуч ходит в кедах, на третий учебный день знает всех учеников по именам, о школьной форме речи даже не идет.

Также в школе по-особому относятся к гаджетам. Валентина замечает: у многих детей отсутствует навык саморегуляции, когда нужно сказать себе «стоп», отложить телефон в сторону и включиться в учебу. Поэтому в школе придумали трюк с «коробкой магии».



Коробка с магией

— Мы встраиваем гаджеты в учебный процесс и перенаправляем внимание от развлекательных целей к образовательным. У нас есть формы работы, когда мы ими пользуемся: фотографируем, получаем туда домашнее задание. Но многие дети пока не умеют передохнуть и абстрагироваться по-другому, кроме как уткнуться в экран. Поэтому мы пытаемся этот процесс регулировать.

Оценок в STEAM не ставят. Как минимум, тех, которые выражаются в цифрах. Для учителей школы, по словам Андрея, важно фиксировать прогресс ученика, навыки и знания, которыми они овладели или еще нет. Но не демотивировать.

— Мы уделяем внимание прогрессу детей, — говорит Андрей. — Допустим, в начале года ученик делал в диктанте 40 ошибок, в конце — 20. В обоих случаях — это «единица» по традиционной шкале, но ведь ученик по отношению к самому себе значительно вырос. Мы против конкуренции за оценки. Каждый должен обращать внимание только на собственное развитие. Тогда это будет работа не на оценку, а на знания.





Валентина объясняет: за основу оценивания в школе взяли международную IВ-систему. В ней несколько компонентов: знание, понимание, исследование, коммуникации и т.п.

— Оценивание у нас словесное и обширное в конце каждого урока. Например, учитель английского дает примерно такое резюме: научился строить предложения, но пока плохо употребляет артикли. Преподаватель постоянно интересуется, достиг ли ученик того, что сам запланировал. Раз в две недели учителя будут подробно заполнять электронный журнал, чтобы родители видели, как учится ребенок. Раз в четверть будут компоноваться более детальные карты по навыкам каждого ученика.





Пока, по словам Валентины, родителям очень сложно привыкнуть к отсутствию формальной оценки.

— Родители до сих пор хотят видеть рейтинг. Пробуем донести им свою идею. Также мы просим их не вмешиваться в подготовку домашних заданий. Подросток сам должен брать на себя ответственность. Аргументировать, почему он что-то сделал или нет.

В школе — восемь учителей. Искали их по личным контактам и рекомендациям. У всех есть опыт работы в школах или вузах. Также практически все занимаются наукой, а это, по словам Валентины, означает, что они обладают живым знанием.

— Главное, что учителя были готовы работать по-новому. Они у нас постоянно развиваются в науке, на острие. Например, Артем Андреевич, который преподает химию, биологию, географию, — микробиолог на кафедре БГУ, пишет диссертацию. У всех есть опыт работы в школе плюс научный интерес. Мы были не готовы делать школу без всяких правил. Рады, что наши учителя имеют опыт в формальном образовании. Было легко с ними разрабатывать методологии. Специалисты — сильнейшие.





Зарабатывают учителя, по словам Валентины, немало. Сколько? Конкретную сумму она не называет.

— Все зависит от учебной нагрузки. Но ставки высокие. Главное, чтобы процесс был качественным.

В месяц обучение стоит 820 рублей. В эту сумму уже включена плата за обеды.

В краткосрочной перспективе учредители, попечительский и родительские советы планируют сделать школу такой, какой она изначально задумывалась.

— Я за сохранение познавательного интереса, — говорит Валентина, — чтобы дети все время хотели узнавать что-то новое. Чтобы учение не воспринималось ими как неприятный, отвращающий труд, что часто случается.





— Чтобы ученик понял, чего хочет от жизни, кем будет, какие его сильные стороны, — добавляет Андрей. — Часто дети занимаются тем, что хотят родители, а не они сами. Наша цель в том, чтобы в конце обучения ребенок без помощи посторонних понимал, куда и зачем он идет. К сожалению, дети часто заканчивают школу, сдают ЦТ и на вступительной кампании гадают по нему: куда пройдут? И на 3 курсе горько плачут, что специальность не нравится. Это — плохой сценарий. Наша глобальная цель — предотвратить его.

В долгосрочных планах школа хотела бы переехать в отдельное здание. В мечтах — открыть пансион, куда дети приезжали бы вечером в воскресенье и уезжали в пятницу.

Школа Евгения Ливянта: сильные учителя, робототехника и дисциплина



В школе идут занятия по белорусскому языку

Еще одна частная школа «Апельсин-100 баллов» скрывается во дворах улицы Бельского неподалеку от станции метро «Спортивная». В ее основании участвовал репетитор Евгений Ливянт. Решился на это в мае 2018 года.

— Когда было принято решение об отмене экзаменов в пятые классы гимназий, что для меня означает их скорое исчезнование, я начал думать о собственном долгосрочном проекте. Многие страны-соседки вложились в модернизацию школьного образования, делают огромные успехи. Эстония — лидер рейтинга PISA, Россия выигрывает олимпиаду за олимпиадой по всем предметам. У нас же все критически плохо с системой школьного образования. Поэтому для меня важно, что «я хотя бы попытался».



Совладелец репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт

Рискнуть и попытаться, по словам Евгения, он решил благодаря уверенности в команде учителей, которая собралась в репетиторском центре «100 баллов». В результате он объединил свои усилия с проектом Веры Быковой — частным детсадом и начальной школой «Апельсин», у которой уже есть аккредитация Минстерства образования.

В этом году частная школа «Апельсин-100 баллов» приняла детей в пятый, шестой, седьмой и восьмой классы. Пятый класс занимается в Сенице, шестой, седьмой и восьмой — в здании репетиторского центра на Бельского, 15.

— Мы планировали набрать детей до 11 класса. Но решили, что нужно вырастить своих десяти- и одиннадцатиклассников. У нас довольно жесткие требования и правила оценки. Поэтому было бы трудно иметь дело с родителями пришедших девятиклассников, которые ждали бы высоких оценок, раз они платят за образование. Но мы не рисуем оценки, они, возможно, даже будут ниже, чем в любой другой школе. Поэтому, условно говоря, мы не хотели «портить» ученикам аттестат о базовом образовании.



Занятие по робототехнике

Евгений проводит краткую экскурсию по центру. Вот — кабинеты для занятия физикой и химией, тут — компьютерные классы, здесь — помещение для занятий по робототехнике. В них — без излишеств, все по делу. Основа школы — это помещения репетиторского центра на втором этаже. Вскоре к нему «присоединиться» арендованный первый этаж.

Просим рассказать о концепции школы. Евгений отмечает: она простая.

— Профессиональные, крутые учителя, которые умеют мотивировать и учить. Это — главное в школе и такая наша своеобразная форма протеста. В моем понимании учеба — не ивент, а ежедневный труд взрослеющего человека. Мы даем хорошее классическое среднее образование, к которому прибавляем упор на английский, логику, программирование и робототехнику.





В чем цель среднего образования по Ливянту?

— Я практикующий учитель. И как учитель считаю, что для всех было бы неплохо, чтобы у молодого человека был запас знаний, навыков плюс умение работать самостоятельно, правильно распределять усилия. Вот например, кто-то скажет: «Кому нужна ваша тригонометрия?» Но в действительности она помогает разобраться в сложном массиве информации, понять закономерности, связи с алгеброй и геометрией. Человек учится решать задачи, даже самые сложные. Во взрослой жизни такому человеку можно доверить практически все. Это как тренажер. Я против «захакатонивания» образования. Свобода прекрасна, но важно и подчинение требованиям. Мы против шоу, а вот ежедневный труд — это круто, это мы умеем делать.

При этом Евгений считает, что межпредметное обучение в формате его школы невозможно.

— Узнал об этом понятии, когда изучал сайты конкурентов. Никто из моих коллег в центре тоже о таком не слышал. В Минске нет учителя, который бы провел 210 таких уроков в год качественно.





В этом году филиал школы на Бельского принял 20 учеников. В шестом классе учатся 3 человека, в седьмом — 11, в восьмом — 6.

Занятия начинается ровно в 9.00. Каждый день в расписании стоит от 5 до 7 уроков. Продолжительность каждого стандартная — 45 минут.

— Я, если честно, хотел начинать с 8 часов. Ведь наши ребята хотят успевать везде: и на спорт, и на кружки, и на танцы, поэтому занятия должны заканчивать до 15.00. Это было нашим ограничением.

Занимаются в школе по программе и учебникам Министерства образования. Методики обучения — классические: объяснить, закрепить и проверить.

— Мы даем знания, умения, навыки. Методику обсуждаем по принципу «чисто повеселиться». Наши учителя знают, как добиться результата: через объяснение, закрепление и проверку. На уроках должно быть интересно и требовательно. Все учителя — из образовательного центра «100 баллов», поэтому я уверен, что учебный процесс будет проходить перфекционистски хорошо. У нас обычные школьные учебники плюс преподаватели всегда готовят свои материалы.

Система оценок в частной школе «Апельсин-100 баллов» тоже классическая.

— Мне нравится 10-бальная система. Ежедневно мы ставим две оценки — за выполнение домашнего задание и работу на уроке. Будем придерживаться 10-балльной системы, потому что дальше ребятам идти в вуз. Мы за оценки, а не за метапредметный подход. Во взрослой жизни танцев с бубнами не будет. Если сегодня ты сделал 15 ошибок, а вчера — 40, это все равно «двойка». Просто оценкам не нужно придавать сверхзначения. Ведь за каждой есть история. Если оценка в этот раз низкая, вероятно, до этого что-то шло не так. Важно разобраться и обсудить.





В школе довольно строгие правила: обязательно выполнять домашнее задание, не пользоваться гаджетами на уроках, не допускать поведения, которое мешает учителю или подвергает одноклассников опасности, не обсуждать и не подвергать сомнению требование учителя. За их несоблюдение может дойти даже до исключения.

— Да, у нас нельзя пользоваться гаджетами на уроках. Вообще, наши требования к дисциплине — вопрос доверия. Если родители считают, что к их ребенку учителя отнеслись несправедливо, они могут забирать документы. Если же вы нас выбрали, будьте добры доверять нам. Это не значит, что у нас казарма. Ничего подобного! Главное требование — не мешать учиться другим. Ведь если учитель переключает внимание на то, чтобы успокоить одного ученика, это несправедливо по отношению к остальным. Да, мы прикалываемся на уроках, но все в рамках учебы. С теми, кто пришел только развлекаться, возможно, мы простимся.





В месяц обучение в школе стоит 700 рублей. Бонус — на каникулах организуются бесплатные лагеря, дополнительные занятия вне учебной программы. Дополнительно придется заплатить за питание — это еще 120 рублей. Хотя Евгений считает, что горячее питание не такая уж необходимость.

— Внизу у нас есть кафе, мы договорились с владельцами, что они будут готовить обеды для наших учеников. Хотя, например, в Англии дети приходят в школу с ланчбоксами. Горячее питание, на мой взгляд, переоценено. Думаю, родители не враги своим детям и сами позаботятся о еде и их здоровье. Пускай сами разбираются. Причем здесь школа? Так же как для меня нет разницы, как одет ученик и учитель. Главное, что на урок пришел.





«Около 60% от оборота школы уходит на зарплаты учителей», рассказывает Евгений. Он считает, что учитель должен чувствовать себя независимым как в суждениях и действиях, так и в финансах.

— Нельзя от учителя требовать клиентоориентированности. Не стоит сравнивать его с официантом. Если вы хотите результата, жесткая дисциплина и организация труда обязаны присутствовать. Иначе выйдет, как в поговорке: «Плохи те родители, которые не могут содержать ребенка до пенсии». Именно это взращивает дух непослушания. Есть свобода, а есть непослушание. Доходит до того, что ученики не подчиняются условиям задачи. У нас не казарма, мы умеем шутить. Но главное для нас — результат.

Какой Евгений Ливянт видит школу в будущем?

— Большие классы по 25−30 человек, полноценная школа, которая даст образование, воспитание, возможность реализовать себя во взрослой жизни. Вижу, что у нас не нулевые шансы в этом вопросе,