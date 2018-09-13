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"Обидно и неприятно, что так случилось". Минчанин две недели жил с вещами возле подъезда

14.09.2018 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске рядом с одним из домов по улице Калиновского несколько недель стоит чья-то мебель и вещи, сообщили TUT.BY читатели. Люди интересовались, чьи они и можно ли помочь их хозяевам. Оказалось, все это принадлежит Василию Петровичу, которого с женой выселили из съемной квартиры. Новое жилье семья уже нашла, но перенести все еще не успели.


Имя Василия Петровича у пятиэтажки по улице Калиновского, 31 не назовет никто. Зато один день из его жизни вспомнят многие соседи. Было это в конце августа, в дождь. Мужчина, у которого Василий Петрович арендовал «однушку», вынес на улицу все его вещи.

— Посуду, мебель, одежду, — перечисляют соседи. Так Василий Петрович с женой остались без крыши над головой. Сразу, вспоминают жильцы, Матусевич жил с вещами рядом с подъездом. Потом часть имущества куда-то исчезла, а мужчина начал появляться во дворе эпизодически.

В пятницу, 14 сентября, он пришел к подъезду ближе к часу: хотел глянуть, все ли на месте. Все. Стул, тумбочка, шуфлядки — стоят, как и вчера.

— Тут уже почти все нужно на мусор перетащить, — рассказывает мужчина и не скрывает, некоторая и без того старая мебель после улицы стала совсем непригодной.

«Ночью мороз, закручивался в бушлат — и нормально»

«Взорвется, не лезь, ведется видеонаблюдение» нацарапал он ручкой на подставке, которая когда-то была частью кровати. Это, улыбается, чтобы дети ничего не трогали. О себе рассказывает без особой охоты: скоро 62 года, уверяет, что работал в МЧС, на заводе, столяром в вузовских общежитиях. Вторую жену зовут Татьяна Геннадьевна, пенсионерка.


— Летом хозяева предыдущей квартиры, которую мы снимали, попросили срочно выселиться, — начинает он свою историю и просит не писать на диктофон. — Мы быстро стали искать новое жилье. Обратились в агентство. Они что-то предлагали, но все или занято, или дорого. А потом подвернулась эта квартира.

Мужчина показывает на окна в многоэтажке на Калиновского. Хозяин, уверяет, заключал договор на 18 дней. Цена — 520 рублей, коммуналку владелец оплачивал сам. Так, по словам Василия Петровича, они с супругой прожили два месяца, а потом мужчина сообщил: в квартиру поселится его дочка с внуком. И к 18 августа попросил освободить жилплощадь.

— Мы с женой ничего не нашли, — собеседник уверяет, что ситуацию с арендой в тот период сильно усложнили потоки студентов из регионов. — Мы собрали все в коробки. Просили у хозяина дать нам время, но 18-го он приехал и в дождь стал выносить наши вещи на улицу.

Ту ночь Василий Матусевич ночевал под подъездом. Татьяне Геннадьевне повезло чуть больше. В Минске у ее матери «однушка», и дочь на какое-то время переехала к ней.

— А вы почему не пошли?

— Нет места, — отвечает на вопрос собеседник. — А за вещами кто будет смотреть? Тут же все было заставлено коробками. Когда дождь закончился, я мокрое на деревьях развесил, сушил.

Так, среди вещей, вспоминает мужчина, он жил недели две. Соседи вызывали милицию и социальную службу.

— Милиция приехала, документы проверила, в розыске меня нет, — говорит Василий Матусевич и вспоминает, что после той встречи продолжил сидеть на вещах. — А если ночью мороз, закручивался в бушлат — и нормально. Мы, эмчээсники, — люди выносливые.

«Вчера хозяин квартиры тут проходил, хотел его одернуть»

Не так давно семья сняла новую квартиру. Часть вещей уже перевезли. Остальной «склад» возле подъезда Василий Петрович обещает убрать в ближайшее время.


— Как так получилось, что вы на пенсии и без жилья?

— Это долгая история, — отмахивается мужчина, вспоминать прошлое не хочет. Точно так же, как и обсуждать тему с алкоголем. Говорит, у них с женой с этим проблем нет.

— Бывает, конечно, по праздникам. А так мне некогда. Я хоть на пенсии, но стараюсь подзаработать: плитку кладу, облицовку могу сделать.

Пенсии и заработков на новое съемное жилье, уверен, хватит. Если кто-то захочет их с женой поддержать, не откажется. В квартиру, которую они с женой снимали на Кольцова, говорит, дочка хозяина так и не заехала.

— Вроде там бабушка с внуком-студентом живут, — предполагает мужчина и на глазах у него появляются слезы. — Обидно и неприятно, что так случилось. Вчера хозяин квартиры тут проходил, хотел его одернуть. Потом решил, что не надо.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске рядом с одним из домов по улице Калиновского несколько недель стоит чья-то мебель и вещи, сообщили TUT.BY читатели. Люди интересовались, чьи они и можно ли...
 
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