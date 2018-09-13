С бассейном и тренажерами. В микрорайоне Ольшанка торжественно открыли современный детский сад

В микрорайоне Ольшанка торжественно открыли новый современный детский садик. На открытие приехали председатель горисполкома Мечислав Гой, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. Для них, а также для родителей и будущих воспитанников по новому дошкольному учреждению провели экскурсию.





Это третий детский сад, построенный в микрорайоне. Родители, да и городские власти, признают, что детсадов здесь все еще не хватает. Молодые мамы замечают: приходится возить детей в другие районы Гродно, а это ранние вставания и долгое время в дороге.

Новое дошкольное учреждение должно решить трудную ситуацию.





Открывшийся сад рассчитан на 12 групп — это 230 детей.

Две группы кратковременного пребывания уже работают, остальные будут сформированы в ближайшее время. Запланировано, что четыре группы будут для малышей от 2 до 3 лет и еще восемь примут более старших детей.

Новый садик построен с учетом современных требований. Здесь есть бассейн, большой гимнастический зал, музыкальная комната, тренажеры, волейбольная площадка.

Малышня сразу же облюбовала яркий детский городок, машинки, качалки, песочницу, пока взрослые торжественно открывали учреждение.

Работать в саду будут воспитатели, дефектологи и психологи, всего 72 сотрудника.





Мечислав Гой сообщил, что в следующем году в микрорайоне по такому же проекту построят еще один детский сад. Мэр признает, что социальная инфраструктура микрорайона порой не поспевает за возведением многоэтажек.





















Сейчас в микрорайоне проживает более 30 тысяч человек и Ольшанка все еще расширяется.

Кстати, в следующем году рядом с открывшимся сегодня садиком появится самая большая в области школа.