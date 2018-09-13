Всё, что надо для счастья





Геннадию Репринцеву недавно доверили новенькую многооперационную технику харвестер «Вимек» — профессиональную лесозаготовительную машину. За счет малых габаритов и ряда конструктивных решений техника очень легкая и маневренная.

В том мы убедились сами, когда увидели ее в работе. В одном из кварталов Кировского лесничества оператор Геннадий Репринцев проводил уборку леса от захламленности, то есть харвестером спиливал сухие и поврежденные деревья. И делал это быстро и качественно. По-другому работать этот человек не может.

У Геннадия два высших образования. Он окончил Харьковский государственный институт сельского хозяйства по специальности «переработка и хранение сельхозпродукции» и Ивано-Франковский институт нефти и газа, в котором получил диплом горного инженера. На Глусчину приехал из Харьковской области 9 лет назад. Начинал в эксбазе «Глуск» заведующим мастерскими, затем был исполняющим обязанности главного инженера. За время работы в хозяйстве зарекомендовал себя исполнительным, грамотным специалистом. И газета писала об этом — Геннадий уже был героем наших публикаций.

Жизнь диктует свои условия, иногда человеку хочется что-то менять в ней. Так случилось и с Геннадием Репринцевым, который в апреле 2016 года пришел работать в лесхоз. Во время нашего с ним разговора признался, что ему здесь нравится: доброжелательный, сплоченный коллектив, в котором трудятся профессионалы своего дела. И он старается быть таким же, судя по отзывам руководства предприятия, у него это получается. Похоже, Геннадий Репринцев нашел свое место в жизни. Теперь у него есть всё, что нужно человеку для счастья: добротный дом и достаток в нем, семья, в которой воспитываются дочь и сын, и любимая работа.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото Анны АВТУХОВОЙ