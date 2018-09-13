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Переселение по направлению службы занятости

14.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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Переселение безработных и членов их семей на новое место жительства и работы производится в случае предоставления работы в другой местности в целях содействия занятости безработных, обеспечения нанимателей работниками и осуществляется на добровольных началах в пределах Республики Беларусь.

Механизм добровольного переселения следующий: сначала гражданин изучает общереспубликанский банк свободных рабочих мест (вакансий) с предоставлением жилья, находящийся на портале государственной службы занятости в сети Интернет по адресу gsz.gov.by, подбирает себе подходящую вакансию и сообщает о своем желании специалисту управления по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации в качестве безработного. Затем кандидатура согласовывается с нанимателем. В случае достижения двухстороннего соглашения, заключается договор между безработным, нанимателем и органом по труду, занятости и социальной защите. Добровольный переселенец из числа безработных имеет право на государственную поддержку, в связи с переселением ему выплачивается семь бюджетов прожиточного минимума (далее - БПМ), а   при наличии в семье нескольких безработных, семь БПМ получает каждый из них. На сегодняшний день БПМ составляет 213 рублей 67 копеек.

Дополнительно производится выплата денежных средств безработным в размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума при переселении из городов на новое место жительства и работы в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, а также города-спутники.

Кроме того, безработный может рассчитывать на возмещение   расходов в связи с переездом к новому месту жительства, при представлении подтверждающих документов.

Если Вы желаете участвовать в программе переселения, Вам необходимо обратиться в службу занятости по месту постоянного жительства. Для жителей Борисовского района – это управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома по адресу: г.Борисов, ул.8 Марта, д.1, кабинет №2, тел. 736224. Здесь можно получить всю информацию о вакансиях и предоставляемом жилье.

В настоящее время предприятия сельскохозяйственного производства, как   в Борисовском районе, так и за его пределами, имеют возможность предоставить работу и жилье специалистам сельского хозяйства и гражданам, не имеющим профессии, а управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома окажет информационную поддержку, содействует в переселении с выплатой денежных средств.

 

 
 
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Одним из направлений государственной политики в области содействия занятости населения, согласно Закона Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-3 «О занятости...
 
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