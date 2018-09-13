Внимание: бешенство!

Бешенство-заболевание вирусной природы, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся смертельным исходом.

Источником вируса бешенства являются как дикие животные (волки, лисицы, барсуки, еноты, грызуны), так и домашние животные (собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот). Домашние животные заражаются бешенством после контакта с больными дикими животными.

За последние годы самым частым источником распространения болезни в Беларуси стали лисы и волки. Наиболее велика вероятность заражения от лис и бездомных собак, обитающих за городом, в весенний и летний период.

Заражение происходит при укусе бешенными животными, а также при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистую оболочку.

Основные признаки заболевания: неадекватное поведение (дикие животные при бешенстве могут терять чувство осторожности, подходить к другим животным и людям). Домашние животные, заражаясь бешенством, также меняют свое поведение: становятся чрезмерно ласковыми, пугливыми или сонливыми. Не реагируют на команды хозяина, не отзываются на кличку, у них извращенный аппетит (животное, больное бешенством, может поедать различные несъедобные предметы, землю). Также слюнотечение и рвота являются частыми симптомами бешенства у животного, давятся во время еды, нарушается координация (животное не может удержать равновесие, при ходьбе шатается).

Агрессивное животное особенно опасно, так как оно может заразить других животных или людей. Часто развивается паралич нижней челюсти, что приводит к ее отвисанию. При этом животное приобретает характерный вид: открывает пасть и вытекающие из пасти слюни. Если ваше животное было укушено неизвестным животным или у него появились признаки, характерные для бешенства, если животное ведет себя агрессивно, то постарайтесь закрыть его в каком – либо помещении (или в клетке) и избегайте контактов с его слюной. Как можно быстрее свяжитесь с ветеринарным специалистом.

Инкубационный период при бешенстве у человека составляет обычно от 10 дней до 2 месяцев, хотя известные случаи его сокращения до 5 дней и удлинения до 1 года и более.

Первые симптомы заболевания могут проявляться в месте нанесенного повреждения в виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов. В начале заболевания отмечаются беспричинная тревога, страх, повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям, субфебрильная температура. Впоследствии могут присоединиться приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. С каждым днем заболевание прогрессирует, развиваются параличи. Смерть наступает от остановки дыхания и сердечно- сосудистой деятельности.

Бешенство- абсолютно смертельное заболевание, которое можно предупредить.

Защитите себя и окружающих от бешенства:

- необходимо ежегодно приводить своих любимцев в ветеринарную станцию по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства;

- в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

- от укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими или безнадзорными;

- следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже незначительных повреждений, нанесенных животными;

- не следует подбирать на даче, в лесу, на улице диких и безнадзорных животных, либо найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства;

- не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека. По возможности за ним должно быть установлено десятидневное наблюдение;

- при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры предосторожности и обезопасить себя и своих близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;

- если контакта с животным, даже внешне здоровым, все же избежать не удалось, необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны- тщательно промыть раненую поверхность в течение 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Только врач может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и назначить, при необходимости, курс иммунизации.

Запомните! Болезнь лучше предупредить, чем лечить!

Бешенство-это смертельное заболевание!

Врач-валеолог

Борисовской ЦРБ В. И. Коновалова