На замену: Минздрав назвал имена 11 новых руководителей больниц и медцентров

Министерство здравоохранения представило коллективам 11 новых руководителей больниц, научно-практических центров и других учреждений.



Фото: Reuters

Михаил Герасименко назначен директором РНПЦ травматологии и ортопедии (раньше этот пост занимал Александр Белецкий). Сергей Марченко возглавил Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении (до того был Александр Столяров). Главным врачом Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения стала Наталия Карлович (ранее был Сергей Корытько).

Сергей Васильев стал главным врачом 1-й городской клинической больницы Минска (вместо Олега Фомина), Елена Кроткова — начальником Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома (вместо Андрея Стрижака). Сменился главный врач и в Витебской областной клинической больнице, теперь это Андрей Андрюшкин (ранее занимал Анатолий Оладько).

Все шестеро предыдущих руководителей упоминались среди фигурантов «дела медиков» . Хотя в целом причины назначений, в том числе на остальные должности, не уточняются.

Кроме того, коллективу представлен директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии ( бывшая 9-я городская клиническая больница ) Олег Руммо, который после задержания главврача Валерия Кушниренко исполнял его обязанности .

Ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования стал Дмитрий Ниткин, начальником Минского городского клинического патологоанатомического бюро — Екатерина Ковалевич, главврачом 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Андрей Коршиков.

Еще одно новое назначение, вероятно, связано с коррупционным делом, но уже вне «дела медиков» (о нем сообщалось ранее). Так, новым руководителем Могилевского патологоанатомического бюро стала Виктория Ермоченко. Предыдущего начальника обвинили в крупном хищении.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие. «Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают», — подчеркнул глава государства.

Из представителей крупного частного бизнеса летом были задержаны владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин .

В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения .