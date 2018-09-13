|
На замену: Минздрав назвал имена 11 новых руководителей больниц и медцентров
14.09.2018 19:28 — Новости Общества | Tut.by
Министерство здравоохранения
Михаил Герасименко назначен директором РНПЦ травматологии и ортопедии (раньше этот пост занимал Александр Белецкий). Сергей Марченко возглавил Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении (до того был Александр Столяров). Главным врачом Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения стала Наталия Карлович (ранее был Сергей Корытько).
Сергей Васильев стал главным врачом 1-й городской клинической больницы Минска (вместо Олега Фомина), Елена Кроткова — начальником Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома (вместо Андрея Стрижака). Сменился главный врач и в Витебской областной клинической больнице, теперь это Андрей Андрюшкин (ранее занимал Анатолий Оладько).
Все шестеро предыдущих руководителей упоминались среди фигурантов
Кроме того, коллективу представлен директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (
Ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования стал Дмитрий Ниткин, начальником Минского городского клинического патологоанатомического бюро — Екатерина Ковалевич, главврачом 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Андрей Коршиков.
Еще одно новое назначение, вероятно, связано с коррупционным делом, но уже вне «дела медиков» (о нем сообщалось ранее). Так, новым руководителем Могилевского патологоанатомического бюро стала Виктория Ермоченко. Предыдущего начальника
Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как
Из представителей крупного частного бизнеса летом были
В середине августа нескольким задержанным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие новые назначенцы пришли на замену задержанным по "делу медиков".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)