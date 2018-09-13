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На замену: Минздрав назвал имена 11 новых руководителей больниц и медцентров

14.09.2018 19:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство здравоохранения представило коллективам 11 новых руководителей больниц, научно-практических центров и других учреждений.


Фото: Reuters

Ключевым фигурам «дела медиков» нашли замену в крымском санатории, Могилеве и Гомеле

Михаил Герасименко назначен директором РНПЦ травматологии и ортопедии (раньше этот пост занимал Александр Белецкий). Сергей Марченко возглавил Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении (до того был Александр Столяров). Главным врачом Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения стала Наталия Карлович (ранее был Сергей Корытько).

Сергей Васильев стал главным врачом 1-й городской клинической больницы Минска (вместо Олега Фомина), Елена Кроткова — начальником Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома (вместо Андрея Стрижака). Сменился главный врач и в Витебской областной клинической больнице, теперь это Андрей Андрюшкин (ранее занимал Анатолий Оладько).

Все шестеро предыдущих руководителей упоминались среди фигурантов «дела медиков». Хотя в целом причины назначений, в том числе на остальные должности, не уточняются.

Кроме того, коллективу представлен директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я городская клиническая больница) Олег Руммо, который после задержания главврача Валерия Кушниренко исполнял его обязанности.

Ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования стал Дмитрий Ниткин, начальником Минского городского клинического патологоанатомического бюро — Екатерина Ковалевич, главврачом 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Андрей Коршиков.

Еще одно новое назначение, вероятно, связано с коррупционным делом, но уже вне «дела медиков» (о нем сообщалось ранее). Так, новым руководителем Могилевского патологоанатомического бюро стала Виктория Ермоченко. Предыдущего начальника обвинили в крупном хищении.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие. «Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают», — подчеркнул глава государства.

Из представителей крупного частного бизнеса летом были задержаны владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин.

В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Многие новые назначенцы пришли на замену задержанным по "делу медиков".
 
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