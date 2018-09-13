Отключение электричества в районе с 17 по 21 сентября

Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 17 по 21 сентября 2018 в населенных пунктах Столинского района.
|Планируемая дата отключения
|Планируемое время отключения
|Населенный пункт
|Улицы населенного пункта
|Причина отключения
|17-18.09.2018
|900 – 1700
|Р.п.Речица
|пер. Кривой, Пушкина,
Ленина д.79-104, Ленина д.126-156,
Я.Купалы, хоз.Проезд
|Замена КТП на МТП
|18.09.2018
|1000 – 1600
|д.Ольшаны
|Набережная, Чкалова
|Кап. ремонт
ТП-510
|19.09.2018
|1000 – 1600
|д.Б.Малешево
|Все улицы
|Ремонт кровли
ТП-613
|19-20.09.2018
|900 – 1700
|д.Лучица
|Все улицы
|Замена КТП опор ВЛ
|20.09.2018
|900 – 1700
|д.Струга
|Я.Коласа, Островского
Энгельса, Гагарина,
|Замена опор
В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:
Дежурная 144 или 22-1-02
Абонентский отдел 22-3-43
Энергоинспекция 2-20-61
Начальник РЭС 22-3-47
Гл.инженер РЭС 6-14-33
Зам.начальника РЭС 6-19-75
Одно окно 22-1-25
В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.