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Отключение электричества в районе с 17 по 21 сентября

14.09.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Отключение электричества в районе с 17 по 21 сентября
Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 17 по 21 сентября 2018  в населенных пунктах Столинского района.

 

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения
17-18.09.2018

 

 900 – 1700 Р.п.Речица пер. Кривой, Пушкина,

Ленина д.79-104, Ленина д.126-156,

Я.Купалы, хоз.Проезд

 Замена КТП на МТП
18.09.2018

 

 1000 – 1600 д.Ольшаны Набережная, Чкалова

 

 Кап. ремонт

ТП-510
19.09.2018 1000 – 1600  д.Б.Малешево Все улицы Ремонт кровли

ТП-613
19-20.09.2018

 

 900 – 1700 д.Лучица Все улицы Замена КТП опор ВЛ
20.09.2018 900 – 1700 д.Струга Я.Коласа, Островского

Энгельса, Гагарина,

 Замена опор

В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:

       Дежурная 144 или 22-1-02

       Абонентский отдел 22-3-43

       Энергоинспекция 2-20-61

       Начальник РЭС 22-3-47

       Гл.инженер РЭС 6-14-33

       Зам.начальника РЭС 6-19-75

       Одно окно 22-1-25

В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.

 
 
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Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 17 по 21 сентября 2018  в населенных
 
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