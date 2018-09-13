Отключение электричества в районе с 17 по 21 сентября



Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 17 по 21 сентября 2018 в населенных пунктах Столинского района.

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения 17-18.09.2018 900 – 1700 Р.п.Речица пер. Кривой, Пушкина, Ленина д.79-104, Ленина д.126-156, Я.Купалы, хоз.Проезд Замена КТП на МТП 18.09.2018 1000 – 1600 д.Ольшаны Набережная, Чкалова Кап. ремонт ТП-510 19.09.2018 1000 – 1600 д.Б.Малешево Все улицы Ремонт кровли ТП-613 19-20.09.2018 900 – 1700 д.Лучица Все улицы Замена КТП опор ВЛ 20.09.2018 900 – 1700 д.Струга Я.Коласа, Островского Энгельса, Гагарина, Замена опор

В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:

Дежурная 144 или 22-1-02

Абонентский отдел 22-3-43

Энергоинспекция 2-20-61

Начальник РЭС 22-3-47

Гл.инженер РЭС 6-14-33

Зам.начальника РЭС 6-19-75

Одно окно 22-1-25

В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.