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Волонтеры "Зробім!" в рамках Глобального дня уборки зовут навести порядок в парках и скверах
14.09.2018 23:49 — Новости Общества | Tut.by
15 сентября волонтеры будут убирать мусор в парке имени 50-летия Великого Октября, а также в Уручье и еще нескольких местах белорусской столицы. Мероприятия пройдут в рамках
С 21 апреля волонтеры Движения «Зробім!» активно искали скопления мусора в лесах, на берегах рек и озер, местах массового отдыха и наносили их на
15 сентября в течение двух часов участники будут наводить порядок в парке имени 50-летия Великого Октября. После чего организаторы приглашают добровольцев на небольшой пикник. Зарегистрироваться на уборку можно по
Для тех, кто хочет провести Глобальный день уборки, особенно активно кампания «
Необычную уборку в этот день проведет Джон Росмэн. Активист приглашает всех любителей велотранспорта и загородных поездок отправиться в лес возле микрорайона Уручье. Старт от Национальной библиотеки в 13.00. Трек можно найти
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С 21 апреля волонтеры Движения "Зробім!" активно искали скопление мусора в лесах, на берегах рек и озер, местах массового отдыха и наносили его на специальную карту. В...
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