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Волонтеры "Зробім!" в рамках Глобального дня уборки зовут навести порядок в парках и скверах

14.09.2018 23:49 — Новости Общества | Tut.by  
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15 сентября волонтеры будут убирать мусор в парке имени 50-летия Великого Октября, а также в Уручье и еще нескольких местах белорусской столицы. Мероприятия пройдут в рамках Глобального дня уборки, в котором участвуют 150 стран.


С 21 апреля волонтеры Движения «Зробім!» активно искали скопления мусора в лесах, на берегах рек и озер, местах массового отдыха и наносили их на специальную карту. В процессе формировали команды и налаживали связи с местными органами власти.

15 сентября в течение двух часов участники будут наводить порядок в парке имени 50-летия Великого Октября. После чего организаторы приглашают добровольцев на небольшой пикник. Зарегистрироваться на уборку можно по ссылке.

Для тех, кто хочет провести Глобальный день уборки, особенно активно кампания «Городской Лесничий» подготовила пеший марафон, который пройдет через «Райский сад» и самую длинную аллею города. Организаторы советуют участникам захватить пакеты и перчатки — по ходу движения участники марафона также будут собирать мусор. Схему маршрута можно посмотреть по ссылке.


Необычную уборку в этот день проведет Джон Росмэн. Активист приглашает всех любителей велотранспорта и загородных поездок отправиться в лес возле микрорайона Уручье. Старт от Национальной библиотеки в 13.00. Трек можно найти по ссылке.

«Зробім!» — беларусская часть Международного движения Let’s do it! Акции по уборкам в рамках «Зробім!» проводятся в нашей стране начиная с 2012 года. Самым массовым стал сезон 2016 года, в котором поучаствовало около 24 тысяч человек и было собрано 690 м3 мусора.

В организационный комитет движения по уборкам несанкционированных свалок «Зробім!» входят учреждение «Центр экологических решений», товарищество «Зеленая сеть», общественное объединение «Минское велосипедное общество» и индивидуальные представители. Акции по уборкам проводятся при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

 
 
Ссылка на источник 66
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С 21 апреля волонтеры Движения "Зробім!" активно искали скопление мусора в лесах, на берегах рек и озер, местах массового отдыха и наносили его на специальную карту. В...
 
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