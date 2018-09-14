15 сентября волонтеры будут убирать мусор в парке имени 50-летия Великого Октября, а также в Уручье и еще нескольких местах белорусской столицы. Мероприятия пройдут в рамках Глобального дня уборки , в котором участвуют 150 стран.





С 21 апреля волонтеры Движения «Зробім!» активно искали скопления мусора в лесах, на берегах рек и озер, местах массового отдыха и наносили их на специальную карту . В процессе формировали команды и налаживали связи с местными органами власти.

15 сентября в течение двух часов участники будут наводить порядок в парке имени 50-летия Великого Октября. После чего организаторы приглашают добровольцев на небольшой пикник. Зарегистрироваться на уборку можно по ссылке .

Для тех, кто хочет провести Глобальный день уборки, особенно активно кампания « Городской Лесничий » подготовила пеший марафон, который пройдет через «Райский сад» и самую длинную аллею города. Организаторы советуют участникам захватить пакеты и перчатки — по ходу движения участники марафона также будут собирать мусор. Схему маршрута можно посмотреть по ссылке .





Необычную уборку в этот день проведет Джон Росмэн. Активист приглашает всех любителей велотранспорта и загородных поездок отправиться в лес возле микрорайона Уручье. Старт от Национальной библиотеки в 13.00. Трек можно найти по ссылке .

«Зробім!» — беларусская часть Международного движения Let’s do it! Акции по уборкам в рамках «Зробім!» проводятся в нашей стране начиная с 2012 года. Самым массовым стал сезон 2016 года, в котором поучаствовало около 24 тысяч человек и было собрано 690 м3 мусора. В организационный комитет движения по уборкам несанкционированных свалок «Зробім!» входят учреждение «Центр экологических решений», товарищество «Зеленая сеть», общественное объединение «Минское велосипедное общество» и индивидуальные представители. Акции по уборкам проводятся при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.