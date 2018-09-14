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В Кореличском районе лицеистов-первокурсников познакомили с работой профсоюзов

14.09.2018 — Новости Общества | Полымя  
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В Кореличском районе лицеистов-первокурсников познакомили с работой профсоюзов

В Беларуси проходит республиканская акция «Здравствуй, первокурсник!», целью которой является знакомство с задачами профсоюзов, их ролью в учебной и трудовой деятельности, формированию позитивного имиджа профсоюзов среди учащейся молодежи, кадрового резерва профсоюзных организаций обучающихся.

В рамках акции председатель Кореличского райкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Пеньковская Ирина Леонидовна встретилась с первокурсниками в учреждении образования  «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей».

Во время встречи Пеньковская И. Л. рассказала об основных направлениях работы профсоюза, познакомила учащихся с историей профсоюзного движения Беларуси и отраслевого профсоюза, основными направлениями деятельности профсоюзной организации учащихся лицея в рамках Соглашения между УО «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей» и первичной профсоюзной организацией учащихся. Лидер аграрного профсоюзного движения поздравила учащихся с началом нового учебного года, пожелала им успехов в учебной деятельности, здоровья и заинтересованности в выбранной специальности и выразила надежду, что учащиеся нового набора на протяжении всего периода обучения, овладевая знаниями и практическими навыками, проявляя активность в общественной деятельности, смогут с честью и достоинством нести звание лицеиста.

Инна ЛЕЙКО

Фото предоставлено Кореличским райкомом Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса

 

 
Теги: знакомства
 
 
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В Беларуси проходит республиканская акция «Здравствуй, первокурсник!», целью которой является знакомство с задачами профсоюзов, их ролью в учебной и трудовой
 
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