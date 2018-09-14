Вектор развития — верный

Главный инженер бумажной фабрики «Красная Звезда» Анатолий Мяченков в особом представлении не нуждается. Настоящий аксакал производства. По-другому об этом человеке и не скажешь.

Трудовую деятельность на предприятии начал в далёком 1977-м. Работал на разных должностях. С 1993-го — главный инженер.

Колоссальный опыт, детальное знание специфики бумагоделательного производства — вот что отличает Анатолия Григорьевича. Недавно главного инженера наградили Почётной грамотой райисполкома. С этого и началась наша беседа.





— Анатолий Григорьевич, Вас можно поздравить с заслуженной наградой…

— Да, было приятно на праздновании Дня города Чашники получить Почётную грамоту райисполкома. Формулировка — за большой вклад в развитие промышленности района. Я действительно всю жизнь посвятил работе на производстве.

Фабрика серьёзно изменилась с тех пор, когда только начинал трудовую деятельность. Горжусь, что при моём непосредственном участии запущено гофропроизводство, смонтирован турбоагрегат на ТЭЦ, проведена модернизация цеха по производству бумаги и картона. Это лишь основные вехи. Всего, что было сделано за многие годы, не перечислишь.

— Вы помните разные времена. Как бы оценили текущее положение дел на «Красной Звезде»?

— Считаю, что бумажная фабрика функционирует достаточно успешно. Проведенная модернизация помогла нам чувствовать себя гораздо увереннее. Бумагоделательная машина № 2 прежде давала в сутки примерно 33 тонны продукции. Теперь имеем результат 80. Первая БДМ также стала работать эффективнее. До 30 тонн бумаги в сутки на ней выпускается. Раньше было не больше 21. Нарастили не только физические объёмы. Существенно улучшилось качество продукции. Следовательно, появились новые рынки сбыта.

— Отсюда и довольно успешные показатели по экспорту?

— Совершенно верно. Реализуем продукцию в несколько стран. Традиционный партнёр — Российская Федерация. Доля поставок восточным соседям самая высокая. Также имеем заказчиков в Польше, Чехии, Литве, Грузии. Недавно данный список пополнила Киргизия. Устойчивая валютная выручка позволяет коллективу предприятия с уверенностью смотреть в завтрашний день.

— Можно сказать, что вектор развития выбран верный?

— Вне всяких сомнений. Увеличение загрузки производственных мощностей, реализация мероприятий по снижению себестоимости позволяет предприятию выполнять все показатели социально-экономического развития, предусмотренные бизнес-планом на 2018 год.

Не стоит забывать, что мы платим кредиты. Так вот выручка на одного среднесписочного работника является одним из показателей, являющихся условием предоставления государственной поддержки по возмещению процентов. На год доведен показатель 58,8 тысячи рублей. Выручка на одного среднесписочного работника за 8 месяцев 2018-го составила 45,9 тысячи рублей. То есть задание, доведенное на год, уже выполнено на 78,1%. Это говорит о высокой эффективности производства.

***

Одним из важнейших показателей является уровень доходов работников. Среднемесячная заработная плата 2018-го — 902 рубля. В августе было и того больше. Выполнены графики по росту заработной платы, доведенные как Чашникским райисполкомом, так и концерном «Беллесбумпром». Всё это подтверждает: предприятие на правильном пути.