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Выражаем слова благодарности и признательности за добросовестный труд

15.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Выражаем слова благодарности и признательности за добросовестный трудУважаемые работники библиотек, ветераны библиотечного труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём библиотек!

Обладая бесценным книжным наследием и богатейшими традициями, вы уверенно применяете новые технологии в предоставлении к огромному объему информации и знаний, вносите весомый вклад в культурную, интеллектуальную и духовную жизнь района. Ваш высокий профессионализм и бесценный опыт способствуют приобщению поколений читателей к сокровищницам мировой культуры, к богатейшему историческому наследию родного края.
Выражаем искренние слова благодарности и признательности за добросовестный труд и преданность избранному делу. Желаем вам успешной и плодотворной работы, новых творческих удач, воплощения самых интересных замыслов и проектов, новых успехов в продолжении традиций и славной истории библиотечного дела.

Наталья ЛЫСЕНОК,
и.о. начальника — главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;
Тамара НАУМЕНКО,
директор ГУК «Лоевская центральная районная библиотека».

 
 
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Уважаемые работники библиотек, ветераны библиотечного труда! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём библиотек! Обладая бесценным книжным...
 
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