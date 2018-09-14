Выражаем слова благодарности и признательности за добросовестный труд

Уважаемые работники библиотек, ветераны библиотечного труда!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём библиотек!

Обладая бесценным книжным наследием и богатейшими традициями, вы уверенно применяете новые технологии в предоставлении к огромному объему информации и знаний, вносите весомый вклад в культурную, интеллектуальную и духовную жизнь района. Ваш высокий профессионализм и бесценный опыт способствуют приобщению поколений читателей к сокровищницам мировой культуры, к богатейшему историческому наследию родного края.

Выражаем искренние слова благодарности и признательности за добросовестный труд и преданность избранному делу. Желаем вам успешной и плодотворной работы, новых творческих удач, воплощения самых интересных замыслов и проектов, новых успехов в продолжении традиций и славной истории библиотечного дела.

Наталья ЛЫСЕНОК,

и.о. начальника — главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;

Тамара НАУМЕНКО,

директор ГУК «Лоевская центральная районная библиотека».