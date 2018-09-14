|
Выражаем слова благодарности и признательности за добросовестный труд
15.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Уважаемые работники библиотек, ветераны библиотечного труда!
Обладая бесценным книжным наследием и богатейшими традициями, вы уверенно применяете новые технологии в предоставлении к огромному объему информации и знаний, вносите весомый вклад в культурную, интеллектуальную и духовную жизнь района. Ваш высокий профессионализм и бесценный опыт способствуют приобщению поколений читателей к сокровищницам мировой культуры, к богатейшему историческому наследию родного края.
Наталья ЛЫСЕНОК,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые работники библиотек, ветераны библиотечного труда! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём библиотек! Обладая бесценным книжным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)