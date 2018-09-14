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За чистый город!

15.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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За чистый город!С 16 по 22 сентября проходит Европейская неделя мобильности.

Международная кампания проводится под эгидой Еврокомиссии в партнерстве с Международным союзом общественного транспорта. Она нацелена на «озеленение» городских улиц, более разумное использование общественных пространств.
Как правило, устойчивая мобильность гарантирует справедливое и удобное передвижение жителей городов к местам работы или учебы, объектам здравоохранения и социальным услугам, расширяет возможности участия в общественной жизни. Создание экологически чистой городской среды (сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ от транспорта), развитие велодвижения и замедление автомобилизации, комфорт перемещений (пешком и на транспорте), доступность объектов социальной инфраструктуры и т.д. В свою очередь приводит к повышению оборота объектов торговли и сферы обслуживания, повышению качества жизни.
Руководитель проекта ПРООН/ГЭФ «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси» Ирина Усова отметила, что Беларусь активно прирастает количеством официально участвующих городов: с 3 до 48 за три года. Минувший год стал рекордным по общему числу участников в мире — около 2,5 тыс. населенных пунктов из 50 стран.
Участвовать в Европейской неделе мобильности (ЕНМ) можно в трех категориях.
В первой организуются велопробеги, устанавливаются велопарковки, проводятся образовательные встречи и т.д.
Во второй реализуются постоянные проекты, например, проводятся исследования и мониторинги, мероприятия по формированию долгосрочных планов и прочее.
Третья категория белорусам известна больше всего — акция «Всемирный день без автомобиля».
Тема ЕНМ-2018 обозначена как Mix and Move («Выбирай и двигайся!»). Организаторы кампании предлагают сфокусироваться на возможности осуществления смешенных и комбинированных перевозок, когда до пункта назначения можно добираться разными видами транспорта, чередуя их либо перемещая один на другом (велосипед в автобусе, например).
В глобальном масштабе мероприятия ЕНМ призваны также сократить количество смертей и травм от ДТП, повысить личную безопасность пассажиров на всех видах транспорта, обеспечить доступ населения к безопасным и устойчивым транспортным системам, улучшить работу общественного транспорта и его приспособленность для людей с инвалидностью.
По статистике, в мире каждую минуту с конвейера сходит одна новая машина; ежедневно автомобили уносят жизнь более трех тысяч человек; более 80% загрязнения атмосферы приходится на долю автотранспорта. Темпы производства продолжают расти: автомобиль находится на третьем месте среди самых рекламируемых товаров после алкоголя и табака.
Рост экономики Республики Беларусь обусловил увеличение количества транспортных средств и объемов дорожного движения. Принятием необходимых мер по изменению нормативов выбросов автомобильных двигателей, своевременному техническому обслуживанию транспортных средств и улучшению качества топлива мы можем заметно притормозить рост объёмов выбросов вредных веществ и ухудшение качества атмосферного воздуха.
Если нет возможности почаще устраивать «разгрузочные» дни без личного авто, то давайте хоть одну неделю в году позаботимся о чистоте городов, используя экологически чистый и общественный транспорт.
По материалам печати подготовила
Людмила Кравцова, «ЛК».

 
 
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С 16 по 22 сентября проходит Европейская неделя мобильности. Международная кампания проводится под эгидой Еврокомиссии в партнерстве с Международным союзом...
 
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