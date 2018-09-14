Команда Пинского района оригинально и с задором выступила в фестивалье-конкурсе для пожилых людей «Фарбы Роднага Краю»





7 сентября в гостеприимном городе Иваново прошел фестиваль-конкурс для пожилых людей «Фарбы Роднага Краю», посвященный Году малой родины и Дню белорусской письменности. В фестивале приняли участие десять команд отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориальных центров социального обслуживания населения Брестской области. Пинский район представили участники клуба «Вдохновение» ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» команда «Молодухи» Кирикович Тамара Фёдоровна, Войтова Зинаида Михайловна, Быкович Валентина Антоновна, Левицкая Валентина Александровна.

Заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «ТЦСОН Пинского района» Ольга Жук поделилась впечатлениями:

— Мероприятие прошло в непринужденной дружественной обстановке. В первом конкурсе «Визитка-приветствие» команды познакомили с достопримечательностями и бытом своего родного края. Интересно прошла интерактивная игра «Мой родны кут, як ты мне мiлы…», игра «Познай свой край», «Песенный марафон». В дегустации блюд традиционной белорусской кухни, приготовленные командами, участвовали не только члены жюри, но и все участники, зрители.

Команда «Молодухи» Пинского района творчески, оригинально, ярко, с энтузиазмом и задором выступила во всех конкурсах и заняла почетное второе место, уступив только команде из города Барановичи.

Завершилось мероприятие вручением всем участникам турнира ценных подарков, дипломов и памятных сувениров.