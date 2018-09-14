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Команда Пинского района оригинально и с задором выступила в фестивалье-конкурсе для пожилых людей «Фарбы Роднага Краю»
15.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «ТЦСОН Пинского района» Ольга Жук поделилась впечатлениями:
— Мероприятие прошло в непринужденной дружественной обстановке. В первом конкурсе «Визитка-приветствие» команды познакомили с достопримечательностями и бытом своего родного края. Интересно прошла интерактивная игра «Мой родны кут, як ты мне мiлы…», игра «Познай свой край», «Песенный марафон». В дегустации блюд традиционной белорусской кухни, приготовленные командами, участвовали не только члены жюри, но и все участники, зрители.
Команда «Молодухи» Пинского района творчески, оригинально, ярко, с энтузиазмом и задором выступила во всех конкурсах и заняла почетное второе место, уступив только команде из города Барановичи.
Завершилось мероприятие вручением всем участникам турнира ценных подарков, дипломов и памятных сувениров.
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Команда Пинского района оригинально и с задором выступила в фестивалье-конкурсе для пожилых людей «Фарбы Роднага Краю»
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