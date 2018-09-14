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Порядок назначения и выплаты пособий из средств государственного социального страхования
15.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Право на выплаты по государственному социальному страхованию приобретается в зависимости от уплаты взносов на государственное социальное страхование на соответствующие страховые случаи.
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> Из средств государственного социального страхования по месту работы выплачиваются пособия: по временной нетрудоспособности (за исключением пособий по...
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