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Порядок назначения и выплаты пособий из средств государственного социального страхования

15.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Порядок назначения и выплаты пособий из средств государственного социального страхования
Из средств государственного социального страхования по месту работы выплачиваются пособия:

  • по временной нетрудоспособности (за исключением пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями);
  • по беременности и родам;
  • женщине, ставшей на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности;
  • в связи с рождением ребенка;
  • по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
  • на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет;
  • на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей;
  • на погребение.

Право на выплаты по государственному социальному страхованию приобретается в зависимости от уплаты взносов на государственное социальное страхование на соответствующие страховые случаи.

 
 
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