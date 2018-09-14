Комитет госконтроля и прокуратура выявили проблемы в организации питания пациентов больниц области



Комитетом государственного контроля Брестской области и прокуратурой Брестской области продолжена практика проведения проверок соблюдения законодательства при организации питания граждан и эффективности расходования выделяемых на эти цели бюджетных средств.

В прошлом году подобные проверки проводились в системе образования.

Данная форма взаимодействия является более эффективной и результативной, так как позволяет разобраться в выявленных нарушениях и выработать комплекс организационных мероприятий по их устранению, а также способствующих им причин и условий.

На совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля Брестской области и прокуратуры Брестской области рассмотрены результаты совместно проведенных надзорно-аналитических мероприятий по вопросам соблюдения требований законодательства при организации питания граждан в учреждениях здравоохранения области.

Проведенными проверками выявлены факты несоблюдения учреждениями здравоохранения санитарных норм, предъявляемых к содержанию объектов общественного питания, технологий приготовления блюд, допускается использование продуктов с истекшим сроком годности.

Установлены нарушения законодательства при проведении процедур закупок продуктов питания и исполнении заключенных по их результатам договоров, что в отдельных случаях повлекло необоснованное и неэффективное расходование средств бюджета.

Острой является проблема закупок продуктов по завышенным ценам. С одной стороны, это связано с отсутствием у заказчика полной и достоверной информации о рыночной стоимости предмета закупки, его характеристиках, репутации потенциальных поставщиков вследствие ненадлежащего маркетингового исследования. С другой – низкой остается активность производителей товаров в проводимых торгах.

Не всеми организациями здравоохранения области в полной мере соблюдены социальные стандарты по нормам питания пациентов. Так, в онкологическом диспансере УЗ «Барановичская ЦП» средний показатель по всем продуктам питания на пациентов за 2017 год составил всего 68,1% от установленных норм. Аналогичная ситуация с выполнением норм в других учреждениях здравоохранения.

В результате несоблюдения натуральных норм среднесуточного набора продуктов питания для одного пациента по причине необоснованного снижения расходов на питание имеет место неполное освоение бюджетных средств, выделенных на эти цели.

Отдельными учреждениями здравоохранения не соблюдались технологии обработки и приготовления пищи, условия хранения и транспортировки сырья и пищевых продуктов.

Отсутствие принципиального подхода к правильному оформлению документов, содержащих сведения о наличии пациентов в отделениях, не проведение соответствующих сверок со сведениями приемного отделения (о поступлении и выбытии пациентов), приводили к нерациональному использованию продуктов питания, несоблюдению назначенного лечебного питания.

Так, в онкодиспансере УЗ «Барановичская ЦП» в январе-марте 2018 года 170 пациентов не были обеспечены питанием на ужин.

В отдельных учреждениях здравоохранения не были приняты меры по организации буфетов с обеспечением питания пациентов, а также платных услуг по питанию.

Нередки случаи хищения работниками пищеблоков продуктов питания.

Учреждениям здравоохранения направлено 7 рекомендаций об устранении нарушений законодательства, внесено 14 представлений, 1 предписание, официально предупреждены 4 должностные лица, 74 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 9 — к административной, 3 — к материальной.

Контроль за соблюдением законодательства в указанной сфере будет продолжен.

Д.Ю. Бархатов,

заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета.