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Новые главврачи и школы, осы-убийцы, "шнобелевка" и отчаянные парашютистки - все за вчера
15.09.2018 09:15 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Синоптики говорят, нас ждут
ВАЖНОЕ
В 11-ти белорусских больницах и медцентрах — новые руководители. Большинство сменили на постах фигурантов нынешнего «дела медиков».
Стало известно, что Беларусь внесет 5 млн рублей в уставный фонд
Помните экс-замгенпрокурора Александра Архипова? Который помог замять дело в отношении сына бизнесмена: тот пьяным без прав ехал на мотоцикле, не справился с управлением, и погибла 24-летняя девушка? Его еще осудили на шесть лет, потом президент помиловал — и отправил «поднимать» колхоз. Но оттуда он тоже ушел — и
«БЕЛДЖИ» выпустил кроссовер Geely Emgrand X7 — и там очень надеются, что он станет народным. В принципе, цена неплохая, еще и кредиты какие хорошие на нее давать — будут покупать. А что сама машина из себя представляет —
Вы следите за «церковным вопросом»? Вчера БПЦ сделала очередное заявление — о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Что происходит с церковью —
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Если вы вдруг собрались на дачу — берегитесь ос. Рой насекомых, спрятавшихся в неожиданном месте и случайно вами растревоженный, может быть смертельно опасным!
Встречайте новых лауреатов Шнобелевской премии! Помните, в прошлом году Шнобеля по физике получил ученый, предположивший, что коты могут быть жидкостью или даже газом. А все потому, что они легко принимают форму любого сосуда и заполняют весь предоставленный объем. В этом году шуточная награда досталась авторам исследований о…
А вот свежие строительные «шедевры» от наших читателей. У нас после просмотра два вопроса:
Узнали
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Два известных репетитора открыли в Минске частные школы. Ой, там вообще долгая история. После того как Министерство образования отменило экзамены в пятые классы гимназий, известный минский репетитор Андрей Григорьев задумал открыть частную школу. Другой известный репетитор — Евгений Ливянт — обвинил его в соцсетях в том, что он умышленно лоббировал решение Минобра. А потом взял — и тоже открыл собственную школу. В итоге на карте Минска появилось два частных учебных заведения — очень разных и кое в чем даже противоположных.
Кстати о школах. Скоро к вам могут прийти проверить социально-бытовые условия жизни школьника — и, если не хотите случайно оказаться в СОП, стоит подготовиться. Как семье встретить внезапно пришедшую комиссию? Как не ударить лицом в грязь и не уронить родительский авторитет в глазах своих детей перед проверяющими из детского сада или школы? Как оставаться в рамках конструктива по отношению к системе образования?
Пообщались с чудесным баянистом Александром. Он восемь лет назад уехал из Беларуси в Чехию, там играет с оркестром, пишет музыку и утверждает, что баян — это перспективный инструмент, созданный не только для музыкальной подложки крикам «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала».
Побывали на тренировке парашютисток. Непривычный спорт для девушек, да? Почему они его выбрали, о чем мечтают и как познакомиться с прекрасными спортсменками —
Помните, как часто местные власти отказывают гражданским активистам и оппозиционным партиям, которые подают заявки на проведение акций протеста или пикетов? Чаще всего, запрещая акцию, власти говорят, что там в этот день и в это время намечено другое (чаще — организованное властями) мероприятие, или что заявка не соответствует закону. Но иногда причины отказа выглядят довольно абсурдными —
И если вы вдруг пропустили вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», помните — не стоит расстраиваться,
Кстати, девушки. Если тратить всего три минуты в день на всего одно упражнение —
Ну, а вам, мужчины, вот развлечение на выходные:
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Синоптики говорят, нас ждут первые по-настоящему осенние выходные в этом году - похолодает, польют дожди. Но давайте не унывать: в теплой ранней осени есть своя...
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