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Новые главврачи и школы, осы-убийцы, "шнобелевка" и отчаянные парашютистки - все за вчера

15.09.2018 09:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Синоптики говорят, нас ждут первые по-настоящему осенние выходные в этом году — похолодает, польют дожди. Но давайте не унывать: в теплой ранней осени есть своя прелесть — и время вспомнить, чем жили страна и мир в пятницу.


ВАЖНОЕ

В 11-ти белорусских больницах и медцентрах — новые руководители. Большинство сменили на постах фигурантов нынешнего «дела медиков». Рассказываем, кто они.

Стало известно, что Беларусь внесет 5 млн рублей в уставный фонд «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Объясняем, зачем нам это нужно.

Помните экс-замгенпрокурора Александра Архипова? Который помог замять дело в отношении сына бизнесмена: тот пьяным без прав ехал на мотоцикле, не справился с управлением, и погибла 24-летняя девушка? Его еще осудили на шесть лет, потом президент помиловал — и отправил «поднимать» колхоз. Но оттуда он тоже ушел — и нашел новую неплохую работу.

«БЕЛДЖИ» выпустил кроссовер Geely Emgrand X7 — и там очень надеются, что он станет народным. В принципе, цена неплохая, еще и кредиты какие хорошие на нее давать — будут покупать. А что сама машина из себя представляет — смотрите здесь.

Вы следите за «церковным вопросом»? Вчера БПЦ сделала очередное заявление — о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Что происходит с церковью — рассказываем здесь.

ПОПУЛЯРНОЕ

Если вы вдруг собрались на дачу — берегитесь ос. Рой насекомых, спрятавшихся в неожиданном месте и случайно вами растревоженный, может быть смертельно опасным! Вон под Слуцком дачница после укусов умерла. Так что если нашли гнездо — не геройствуйте, вызывайте МЧС.


Встречайте новых лауреатов Шнобелевской премии! Помните, в прошлом году Шнобеля по физике получил ученый, предположивший, что коты могут быть жидкостью или даже газом. А все потому, что они легко принимают форму любого сосуда и заполняют весь предоставленный объем. В этом году шуточная награда досталась авторам исследований о… впрочем, смотрите сами. Все они получили по 10 триллионов зимбабвийских долларов — рассказать, сколько это в понятной валюте?

А вот свежие строительные «шедевры» от наших читателей. У нас после просмотра два вопроса: как строители это все натворили — и зачем?

Узнали подробности конфликта на спортивной площадке в Рогачеве, в результате которого мужчина избил 12-летнего мальчика. К сожалению, ребенок до сих пор в больнице — и его родители не собираются прощать взрослого агрессора.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Два известных репетитора открыли в Минске частные школы. Ой, там вообще долгая история. После того как Министерство образования отменило экзамены в пятые классы гимназий, известный минский репетитор Андрей Григорьев задумал открыть частную школу. Другой известный репетитор — Евгений Ливянт — обвинил его в соцсетях в том, что он умышленно лоббировал решение Минобра. А потом взял — и тоже открыл собственную школу. В итоге на карте Минска появилось два частных учебных заведения — очень разных и кое в чем даже противоположных. Рассказываем, как они устроены и чему они учат за 700−800 рублей в месяц.

Кстати о школах. Скоро к вам могут прийти проверить социально-бытовые условия жизни школьника — и, если не хотите случайно оказаться в СОП, стоит подготовиться. Как семье встретить внезапно пришедшую комиссию? Как не ударить лицом в грязь и не уронить родительский авторитет в глазах своих детей перед проверяющими из детского сада или школы? Как оставаться в рамках конструктива по отношению к системе образования? Рассказываем здесь.

Пообщались с чудесным баянистом Александром. Он восемь лет назад уехал из Беларуси в Чехию, там играет с оркестром, пишет музыку и утверждает, что баян — это перспективный инструмент, созданный не только для музыкальной подложки крикам «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала». Посмотрите, какую крутую штуку он у нас презентует — собственное произведение для баяна с оркестром «Космическое путешествие», в записи которого принимал участие симфонический оркестр Пражской консерватории! Сбылась мечта о суперконцертах с супермузыкантами за супергонорары!


Побывали на тренировке парашютисток. Непривычный спорт для девушек, да? Почему они его выбрали, о чем мечтают и как познакомиться с прекрасными спортсменками — рассказываем здесь. Кстати, довольно дорогое занятие, но экономить в этом спорте, как вы понимаете, не принято.

Помните, как часто местные власти отказывают гражданским активистам и оппозиционным партиям, которые подают заявки на проведение акций протеста или пикетов? Чаще всего, запрещая акцию, власти говорят, что там в этот день и в это время намечено другое (чаще — организованное властями) мероприятие, или что заявка не соответствует закону. Но иногда причины отказа выглядят довольно абсурдными — и мы вспомнили именно такие.

И если вы вдруг пропустили вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», помните — не стоит расстраиваться, программу всегда можно посмотреть в записи. А мы пока расскажем вам, из-за чего сейчас волнуются топы белорусских банков — предчувствуют, что скоро им будет поставлена очередная задача во имя спасения экономики.

Все новости пятницы, 14 сентября

Кстати, девушки. Если тратить всего три минуты в день на всего одно упражнение — за месяц ваша талия серьезно изменится. А если не лениться и времени тратить чуть больше — то в порядок придет не только талия. Давайте-давайте, не успеете оглянуться, как снова пляж — а вы снова еще не похудели.

Ну, а вам, мужчины, вот развлечение на выходные: шесть загадок на внимательность от мастеров маскировки (сможете найти ящерицу?).

Ваша редакция

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Синоптики говорят, нас ждут первые по-настоящему осенние выходные в этом году - похолодает, польют дожди. Но давайте не унывать: в теплой ранней осени есть своя...
 
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