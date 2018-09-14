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С профессиональным праздником — Днём библиотек!

15.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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С профессиональным праздником — Днём библиотек!Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы Лоевского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители библиотеки. Библиотека — это школа, где человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, культуру, это место, где можно открыть для себя что-то новое и интересно провести время.
Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга и сегодня остается самым надежным источником информации. И как бы ни менялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря была и остается востребованной.
В канун профессионального праздника благодарим работников библиотек за ежедневный кропотливый труд, за сохранение национального и мирового наследия, за неизменно высокий уровень обеспечения читателей информацией. Особые слова признания в этот день — ветеранам библиотечного дела.
Желаем вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных творческих проектов. Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья!

Вероника БАЙКОВА,
председатель районного исполнительного комитета.
Ирина ПАСТУХОВА,
председатель районного Совета депутатов.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы Лоевского района! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём библиотек! Многим с детства...
 
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