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С профессиональным праздником — Днём библиотек!
15.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы Лоевского района!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители библиотеки. Библиотека — это школа, где человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, культуру, это место, где можно открыть для себя что-то новое и интересно провести время.
Вероника БАЙКОВА,
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Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы Лоевского района! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём библиотек! Многим с детства...
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