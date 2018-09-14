Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы Лоевского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители библиотеки. Библиотека — это школа, где человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, культуру, это место, где можно открыть для себя что-то новое и интересно провести время.

Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга и сегодня остается самым надежным источником информации. И как бы ни менялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря была и остается востребованной.

В канун профессионального праздника благодарим работников библиотек за ежедневный кропотливый труд, за сохранение национального и мирового наследия, за неизменно высокий уровень обеспечения читателей информацией. Особые слова признания в этот день — ветеранам библиотечного дела.

Желаем вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных творческих проектов. Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья!

Вероника БАЙКОВА,

председатель районного исполнительного комитета.

Ирина ПАСТУХОВА,

председатель районного Совета депутатов.