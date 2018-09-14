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Грозы и сильные дожди ожидаются на востоке Беларуси 16 сентября
15.09.2018 11:08 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и сильные дожди ожидаются местами по востоку страны ночью 16 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью, в основном по востоку страны, ожидаются дожди, местами грозы и сильные дожди. Днем преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7-13 градусов выше нуля, местами при прояснениях будет до 2-6 градусов тепла. Во второй половине дня температура поднимется до 14-20 градусов тепла.-0-
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и сильные дожди ожидаются местами по востоку страны ночью 16 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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