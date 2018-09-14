Сильные дожди обещают синоптики в субботу. Объявлен оранжевый уровень опасности

В конце недели погода испортилась: солнце спряталось, небо хмурится, ветер стал заметно холоднее. На субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождей. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Днем 15 сентября местами по стране ожидаются сильные дожди, в отдельных районах — грозы, сказано в сообщении.

Максимальная температура сегодня днем составит +13…19°С, лишь по юго-востоку страны воздух прогреется до +20…26°С.

В воскресенье, по предварительным прогнозам , погода улучшится и будет преимущественно без осадков, лишь ночью в основном по востоку республики, а днем в отдельных районах Витебской и Могилевской областей не обойдется без кратковременных дождей. Ночью местами по востоку страны возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6…13°С, максимальная температура днем составит +14…21°С.

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