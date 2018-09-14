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Сильные дожди обещают синоптики в субботу. Объявлен оранжевый уровень опасности
15.09.2018 11:33 — Новости Общества | Tut.by
В конце недели погода испортилась: солнце спряталось, небо хмурится, ветер стал заметно холоднее. На субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождей. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
Днем 15 сентября местами по стране ожидаются сильные дожди, в отдельных районах — грозы, сказано в сообщении.
Максимальная температура сегодня днем составит +13…19°С, лишь по юго-востоку страны воздух прогреется до +20…26°С.
В воскресенье, по предварительным
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Днем 15 сентября местами по стране ожидаются сильные дожди, в отдельных районах - грозы.
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