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Министр культуры Бондарь: Библиотеки доказали способность независимо от формы сохранять и распространять культурное наследие

15.09.2018 10:04 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 15 сентября. На библиотеки возложена почетная миссия быть маяками, которые позволяют обществу войти в новую эпоху, не теряя накопленные предками достижения и ценности культуры. Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства культуры поздравлении министра Юрия Бондаря с Днем библиотек, который в Беларуси отмечается 15 сентября.

По его словам, библиотеки представляют собой "запечатленную память общества". Пережив за тысячелетнюю историю бесчисленные изменения, они "доказали способность независимо от формы сохранять и распространять культурное наследие".

"Успешное выполнение государственно важных задач — поддержки и развития чтения, обеспечения равного доступа для всех граждан к информации и знаниям, трансляции от поколения к поколению культурных достижений и духовных ценностей — является результатом тщательной работы многочисленных профессионалов, преданных своему делу", — отметил министр культуры.

По данным Национального статистического комитета, на начало 2018 года фонды публичных библиотек Беларуси насчитывали 56 млн экземпляров книг, журналов, рукописей и других источников информации.

Около 17% всего библиотечного фонда страны сосредоточено в Национальной библиотеке Беларуси. Читателям доступно около более 5 млн книг, а также 3,5 млн периодических печатных изданий и около 1,3 млн экземпляров иных носителей информации.

Всего, по данным Белстата, в Беларуси работают около 2,6 тыс. публичных библиотек. Из них в Минске расположено 45, в Гродненской области — 302, Могилевской — 371, Минской — 450, Витебской — 478, Брестской — 483, Гомельской — 492. За 2017 год публичные библиотеки посетило около 3,1 млн. читателей.

Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 сентября. На библиотеки возложена почетная миссия быть маяками, которые позволяют обществу войти в новую эпоху, не теряя накопленные предками достижения и...
 
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