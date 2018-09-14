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Двое человек, в том числе подросток, погибли в результате наезда автомобиля на мотоцикл под Могилевом
15.09.2018 14:44 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 15 сентября. Управление Следственного комитета по Могилевской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Как сообщила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк, предварительно установлено, что 14 сентября около 22 часов 40 минут 27-летний водитель автомобиля Seat Ibiza, двигаясь по автодороге Минск — Могилев, вблизи деревни Княжицы Могилевского района совершил наезд на стоявший на крайней правой полосе проезжей части мотоцикл марки "Днепр" с находившимися на нем 26-летним и 16-летним жителями деревни Никитиничи Могилевского района. После столкновения подростка отбросило на крайнюю левую полосу движения, где на него наехал автомобиль Renault Megane под управлением 42-летнего минчанина.
Подросток скончался на месте происшествия, второй пострадавший умер в реанимационном отделении больницы скорой помощи.
По факту ДТП возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Совместно с экспертами следователями осмотрено место происшествия. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Двое человек, в том числе подросток, погибли в результате наезда автомобиля на мотоцикл под Могилевом
Минск, 15 сентября. Управление Следственного комитета по Могилевской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным...
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