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В Брестской крепости на время отключат Вечный огонь

15.09.2018 19:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 17 сентября в Брестской крепости отключат Вечный огонь, сообщает Брестский горисполком.

Это произойдет в связи с планово-ремонтными работами на газопроводе.

В 10.00 17 сентября огонь должен загореться вновь.

Напомним, сейчас в Брестской крепости (вот, кстати, чем интересен мемориальный комплекс туристам) идет капремонт и реставрация.

 
 
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Это произойдет в связи с планово-ремонтными работами
 
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