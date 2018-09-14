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В Брестской крепости на время отключат Вечный огонь
15.09.2018 19:34 — Новости Общества | Tut.by
Днем 17 сентября в Брестской крепости отключат Вечный огонь,
Это произойдет в связи с планово-ремонтными работами на газопроводе.
В 10.00 17 сентября огонь должен загореться вновь.
Напомним, сейчас в Брестской крепости (
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Это произойдет в связи с планово-ремонтными работами
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