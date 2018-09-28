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Отопительный сезон в Витебской области начался, но в квартирах тепла пока не будет
29.09.2018 09:37 — Новости Общества | Tut.by
В Витебской области с 28 сентября начался отопительный сезон. В первую очередь тепло придет в социальные объекты,
Первыми отапливать начнут учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, садики, музеи, госархивы и библиотеки.
Отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет ниже 8 градусов.
Решение о начале отопительного сезона в регионе приняла областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения.
Напомним, прошлый Витебске 5 октября начнут включать отопление в жилых домах">отопительный сезон в Витебске длился полгода и начался почти на неделю позже: 3 октября 2017-го батареи включили в объектах соцсферы, 5 октября — в домах.
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Отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет ниже 8 градусов.
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