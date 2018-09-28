Верхнедвинск 28 сентября принимал областные «Дажынкі». Сначала не радовала погода вначале не благоприятствовала празднику: с утра в райцентре шел дождь, а сильный ветер сносил палатки в торговых рядах. На фестивальных улицах было безлюдно. Но ближе к обеду распогодилось, и народ потянулся в город.





Раньше региональный праздник хлеборобов на Витебщине проходил в субботу, но в этом году его провели в пятницу. Однако, как сообщает местная газета «Дзінская праўда», многим верхнедвинцам дали выходной — чтобы они могли погулять на празднике. Кроме того, в садиках организовали дежурные группы, в город пустили дополнительные рейсы автобусов. Руководителей предприятий обязали «предпринять все меры по своевременной выплате зарплаты».

Движение в центре Верхнедвинска в честь «Дажынак» перекрыли, и главные фестивальные улицы стали пешеходными.













Праздничная программа пестрела событиями — горожанам хотелось попасть и туда, и сюда, но иногда интересные мероприятия совпадали по времени, и приходилось разрываться. МЧС провел на Западной Двине красочную водную феерию. Свои интерактивные площадки работали у ГАИ и десантников. Национальные блюда и напитки можно было попробовать на этнодворах, где свою кухню представили Беларусь, Россия и Латвия.

Официальная часть праздника, как всегда, началась с торжественного шествия участников «Дажынак».











Председатель облисполкома Николай Шерстнев награждает лучших аграриев.





Затем на главной площади Верхнедвинска губернатор Николай Шерстнев вручил дипломы и премии лучшим комбайнерам, водителям, агрономам, трактористам. Некоторым хозяйствам и учреждениям подарили тракторы Belarus-82.1 и автомобили Lada-21214.

Такую машину, в частности, получила для своего предриятия Анна Норкус — гендиректор Витебской бройлерной фабрики . Предприятие заняло первое место в области по сбору зерновых, зернобобовых культур и рапса.



Анна Норкус





В этом году на Витебщине собрали 756 тысяч тонн зерна, регион первым в стране выполнил госзаказ по его поставке.

На «Дажынкі» в Верхнедвинске потратили свыше 20 миллионов рублей, в райцентре реконструировали свыше 200 объектов. На празднике торжественно открыли новые фонтан и ФОК. Последний построили почти за год, на этот проект потратили около 4 млн рублей из бюджета.

















В новом физкультурно-оздоровительном центре прошли областные соревнования по русскому жиму штанги лежа. Зафиксировали новый мировой рекорд. Мастер спорта международного класса, председатель Белорусской федерации жимового двоеборья Виталий Селезнев 35 раз поднял вес в 200 кг. Это на 5 раз больше, чем предыдущий обладатель мирового рекорда, который поднял снаряд такого же веса год назад на соревнованиях в России.





За соревнованиями по жиму штанги увлеченно следил и снимал происходящее на телефон председатель облисполкома Николай Шерстнев, который известен любовью к силовым видам спорта.



Губернатор Николай Шерстнев — в числе болельщиков соревнований по жиму штанги лежа.

В 2019-м региональные «Дажынкі» поедут в еще один западный регион Витебщины — в Браслав. А в 2020-м фестиваль примет Витебск.