Ночные заморозки ожидаются 30 сентября на большей части территории Беларуси

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки в ночь на 30 сентября ожидаются на большей части территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье в Беларуси прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, по северу местами до 15-18 м/с.

Ночью ожидаются заморозки до 4 градусов, местами температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В середине дня на отдельных территориях воздух прогреется до 10-15 градусов.-0-

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