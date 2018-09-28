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"Резкий толчок, звук разбитого стекла, вагон в дыму". Было ли столкновение поездов в минском метро?

29.09.2018 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Остановка движения на московской линии минского метро вечером 28 сентября  продолжает обрастать слухами. Несмотря на то, что вчера официальный представитель метрополитена заявил, что причиной остановки стала техническая неисправность состава в перегоне между станциями "Площадь Ленина" и «Институт культуры», на форумах и в соцсетях обсуждают, что, похоже, произошло столкновение составов. TUT.BY уточнил в пресс-службе подземки, так что же это было.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Читатели еще вчера рассказывали нам, что один из поездов остановился между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина». Пассажиры ощутили несколько резких толчков. Люди уточнили, что из-за поломки еще одному поезду пришлось экстренно тормозить, некоторые люди упали.

На форумах пользователи TUT.BY обсуждали, что «было страшно».

«Ехала в последнем вагоне неисправного поезда. Уже на „Октябрьской“ почувствовала запах, похожий на жженую резину. Между „Октябрьской“ и „Площадью Ленина“ поезд остановился. Поезд пытался ехать, но только крошечными рывками. Через минут пять услышали звук поезда — ехал следующий поезд. И через секунду резкая и сильная суматоха, звук разбитого стекла и весь вагон в слабом дыму. Судя по всему, в нас просто врезался следующий поезд. До резкого толчка стояли минут 5−8, потом еще столько же. Потом машинист все же решил сказать, что через пару минут поедем, кстати, поехали мы через три минуты… Ехали снова слабыми рывками с толчками. Проехали метра три, и проехали столько же в обратном направлении (назад). Потом еще раз вперед, и так доехали до „Площади Ленина“… Было страшно!»

А вот что пишет пассажир второго поезда: «Я ехал, по всей видимости, во „втором“ поезде. У нас было что-то подобное: плавно остановились в тоннеле, постояли несколько секунд. Потом поезд тронулся, слегка разогнался, и вдруг РЕЗКО с грохотом остановился. Кто не держался за поручни — полетел на других. Потом начало вонять чем-то паленым. Запах чем-то напоминал не то тормозные колодки, не то перегретый утюг. Мне кажется, если бы было именно столкновение, то удар был бы гораздо сильнее. Но вот что бесило, так это молчание машиниста. Кто-то пытался с ним связаться по кнопке — полный игнор. Воздуха действительно в тоннелях маловато».

В субботу TUT.BY уточнил в пресс-службе подземки, так было ли столкновение. Пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб уверяет — это не более чем слухи. За столкновение поездов пассажиры могли принять удары и рывки при сцепке основного и вспомогательного составов.

— Был назначен вспомогательный поезд, который произвел сцепку для вывода неисправного поезда из тоннеля. Машинист перешел на резервную схему управления для самостоятельного движения. Затем была произведена расцепка, и поезд самостоятельно выехал на станцию «Площадь Ленина», — пояснил Андрей Дроб.

Движение в метрополитене остановилось в 17.50, было восстановлено в 18.03 28 сентября.

 
 
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Остановка движения на московской линии минского метро вечером 28 сентября продолжает обрастать слухами. Несмотря на то, что вчера официальный представитель...
 
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