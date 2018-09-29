"Обидно за семью". Как живет многодетная мама, которая не дали орден из-за неубранной постели

Людмила Сытько с порога ведет в спальню и показывает: кровати у нее застелены. Тех, кто знает контекст, такое приветствие не удивляет. Людмила — та самая мать пятерых детей из Стародорожского района, которая во время личного приема спросила у губернатора : почему ее до сих пор не наградили орденом Матери. По словам женщины, районные чиновники возмутились, что дома у нее разбросана одежда и не убрана постель, и затормозили процесс. Она расстроилась и пришла искать правды у руководителя Минской области Анатолия Исаченко.



Людмила: «Я бы никогда не подумала, что у меня будет столько детей. Валентин родился с расщелиной неба, мы сумки не распаковывали — из больницы в больницу. Потихоньку лечились. Время шло, говорю мужу: «Давай пусть у нас будет хотя бы трое деток». Все-таки и я, и он из многодетной семьи. Он сразу боялся, переживал, что снова малыш с расщелиной будет, но спустя время согласился. Так появилась София, а там уже Костя, а за ним — Максимка. Подумали, любви и хлеба нам для них хватит, главное, чтобы они не болели.

Как в любом агрогородке, в Залужье, где живет семья Людмилы Сытько, многие знают друг друга. Теперь, после встречи с губернатором, в след ей часто раздается: «Молодец!». А почтальон и вовсе считает: «Да за такое, руку тебе нужно пожать!».

— А я как вспомню, до сих пор от волнения трясусь, — делится эмоциями собеседница и зовет в дом. Дома пахнет котлетками, на плите закипает картошка. Главное, чтобы дети были сыты — правило для Людмилы номер один. Женщина она активная. Голос — громкий, характер — боевой.

— Все чисто, — хозяйка тут же проводит экскурсию по комнатам и присаживается на диван. Над диваном на стене фотография, на снимке она, супруг Михаил и дети. С мужем они вместе уже 24-й год. Он тракторист в местном хозяйстве и на рассвете убежал на работу. Жена, хотя уже и много лет в декрете, тоже встает ни свет ни заря.

— Поднимаешься — и пошел: корова, свиньи, куры, — перебирает она список своих дел. — С этим немного разобралась, Валентина в школу нужно отправить, Костю и Софию в садик завести.



Слева направо: Максим — 2 года, София — 5 лет, Костя — 3 года.

Валентин ходит в 9 класс и мечтает быть программистом. Софии — пять лет, Косте — три, сегодня мама разрешила малышам остаться дома. С 2-летним Максимом они бегают по комнатам.

— А это наша Оксана, — представляет Людмила старшую дочку, которая приехала в гости к родителям из Старых Дорог. — Работала фельдшером-акушером, а недавно и сама внучку нам родила.

Оксана присаживается рядом. Именно она подсказала маме «про орден Матери». Людмиле идея понравилась. Женщина посчитала, что награду она заслужила, и весной обратилась в управление по труду, занятости и соцзащите своего Стародорожского райисполкома.

«Он мне: детей нужно не только родить, но и воспитать. Наведите дома порядок»

Сразу все складывалось нормально.



Сыновья о Людмиле. ​​​Костя, 3 года: «Мама у меня хорошая. Водит меня в садик и забирает». Валентин, 15 лет: «Мама очень много работает. Ухаживает за животными, нам готовит и совсем не хочет отдыхать».

— Мне объяснили, что эту награду дают три раза в год — на День матери, 8 Марта и в День семьи, — Людмила вспоминает разговор с работником управления. — К октябрю, сказала специалист, собрать документы, наверное, уже не успеете, пробуйте к весне.

Многодетная мама согласилась, а дальше, вспоминает, была такая ситуация: как-то утром из управления к ней приехала проверяющая. Вот-вот, вспоминает собеседница, начинался дождь, и она принесла с улицы в дом постиранную одежду. Специалист попросила показать пожарные извещатели. Услышав: «Все хорошо», Людмила заговорила о награде:

— Только я обозвалась про орден, она сразу: «Вам не дадут. У вас вещи, игрушки разбросаны». Я возмутилась, она промолчала, только попросила в акте расписаться. Ну я, добрая душа, не читая, и расписалась.





— Неужели у вас был такой сильный беспорядок?

— Утром мне нужно разобраться с хозяйством, а потом уже складывать и утюжить одежду, — поясняет ситуацию Людмила. — А еще Софийка перед тем, как идти в сад, любит вывернуть игрушки, чтобы взять что-нибудь с собой.

В общем, для Людмилы обстановка в доме была житейской. Замечанию специалиста она особого значения не предала. Как и мы не обращаем внимания, что мальчишки высыпают лего из коробки. Дети играют, а мама продолжает: в августе позвонила в управление по труду, занятости и соцзащите, хотела узнать, есть ли она в списке на награды. В перечне ее не оказалось. Тогда она набрала начальника управления Станислава Воложинского.





— А он мне: детей нужно не только родить, но и воспитать, наведите дома порядок, — эмоционально передает тот разговор Людмила. — У меня слезы покатились. Что я их не воспитываю? И чистые, и сытые. У нас у Валентина и Софии расщелины неба, у Кости с ушами беда — все время по больницам. Недавно специально микроавтобус купили, чтобы их проще было к врачам возить. Да пусть бы каждая мама так смотрела детей, как я смотрю.

Женщина не скрывает: она обиделась, а позже рассказывает, узнала, что их семью ставят на контроль. Сам начальник управления приезжал к ним с проверкой. «Фотографировали вещи, что у меня на дверях висели», — вспоминает Людмила, в остальном все было культурно.

«Получается, я была плохая мать, а после их замечания стала хорошей?»

Ближе к полудню домой приходит Михаил. В отличие от жены он человек молчаливый. Пока Людмила рассаживает детей обедать, муж рассказывает, как заметил в районной газете сообщение, что в Старые Дороги приезжает губернатор.





— Предложил Люде съездить, — скромно вспоминает он и дополняет, — Было обидно за семью.

Супруга послушалась, записалась на прием, а через пару дней их снова навестили представители управления по труду, занятости и соцзащите. Чиновники передали многодетной маме документ: ответ на ее обращение о награждении.

«Ваша семья не была представлена к награждению орденом Матери в 2018 году в связи с тем, что при проведении обследования материально-бытового положения в доме должного порядка не было», — сообщалось в документе. А ниже отмечалось, во время повторной проверки «ситуация с наведением порядка в доме и во дворе улучшилась». В связи с этим Людмиле предложили собрать документы для награждения.





Однако на планы многодетной мамы встретиться с губернатором эта ситуация не повлияла. Во многом, говорит, из-за обиды.

— Получается, я была плохая мать, а после их замечания стала хорошей? — задается она вопросом и признается: на приеме у губернатора очень волновалась, встречу плохо помнит. — Но главное, губернатор пообещал разобраться в ситуации.

«Некрасиво, когда человека награждают орденом Матери, а тут такое»

Чуть позже TUT.BY связался с управлением по труду, занятости и соцзащите Стародорожского райисполкома. Как оказалось, ходатайство в Миноблисполком чиновники уже направили: просят наградить Людмилу Сытько орденом Матери. Теперь решение за областью, дальше — за Администрацией президента.



Михаил Иванович уходит на работу на рассвете. Днем забегает домой, чтобы отдохнуть и помочь жене.

— Мне объявили выговор, — не скрывает Станислав Воложинский, начальник управления. Говорит, в законе для женщин, которые претендуют на награду, есть два момента. Первый, чтобы была не судима, второй, чтобы не вела аморальный образ жизни.

— В законе не сказано, что дома у нее должен быть порядок, — продолжает Станислав Воложинский и признает, этот момент он нарушил. — Но мы не отказывали Людмиле Николаевне в награде, мы попросили: «Наведите порядок, и мы будем за вас ходатайствовать».

По словам собеседника, замечания на счет игрушек Людмиле Сытько никто не делал. В акте претензия была только к разбросанным вещам.

— Вещи висели в проходах, лежали на столах, посуда стояла неубранной. Некрасиво, когда человека награждают орденом Матери, а тут такое, — описывает ситуацию собеседник и поясняет: награду не дают «одним решением». «На все про все» уходит несколько месяцев. — А она обиделась, что мы сказали: порядка нет, и пошла на прием к губернатору. Теперь вроде как получается, я сказал не давать [награду].





— Мы заезжали к Сытько, дома у них чисто.

— Сейчас да, но вы бы побыли там в апреле, в июне.

Какой именно была обстановка в доме у многодетной мамы, собеседник пояснять не стал, лишь добавил: и мебель у них хорошая, и шторы.

— Просто нужно все поддерживать — я не говорю в идеальном- в нормальном порядке, — отмечает он. — Но теперь я не буду обращать на это внимания, раз в законе это не написано.

Людмила проводит нас с фотографом к остановке. Мы шагаем по пустой деревенской дороге, она не скрывает: о награде мечтает. Но если вдруг орден ей не дадут, пусть так. Не это в жизни главное.





— А почему вы в принципе решили бороться за орден?

— Я не плохая мать, и, думаю, его заслужила. Да и обидно, что со мной так поступили, — отвечает Людмила. — У моих родителей тоже пятеро детей. Когда-то мою маму наградили орденом Матери, мне бы хотелось продолжить эту хорошую семейную традицию.

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