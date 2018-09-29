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На полигоне под Брестом проходят совместные учения белорусских и российских десантников

30.09.2018 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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29 сентября на Брестском полигоне дан старт совместным тактическим учениям сил специальных операций Беларуси и воздушно-десантных войск России.


Учениями предусмотрена отработка учебно-боевых задач при ведении совместных специальных действий подразделений сил специальных операций и воздушно-десантных войск по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника для стабилизации обстановки в назначенной зоне ответственности, сообщает Минобороны Беларуси.

Активная фаза учений пройдет с 1 по 5 октября на двух полигонах и участках местности. Всего к тактическим учениям привлечено: от сил специальных операций — до 1 500 военнослужащих и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники; от ВВС и войск ПВО — до 10 единиц транспортной авиации и авиаподдержки; от 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Российской Федерации — усиленная батальонная тактическая группа 137-го парашютно-десантного полка.

Во время учений будут отработаны действия в темное время суток, в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, десантирование вооружения и грузов на парашютной платформе, завершение освоения поступивших на вооружение станций радиоэлектронной борьбы и средств связи.

По данным Минобороны, во время учений будут применяться образцы вооружения и боевой техники, поступивших на снабжение бригады в текущем году: модернизированные БТР-70МБ1 и 120-миллиметровые нарезные полуавтоматические минометы 2Б23 «НОНА-М1».

 
 
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