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В Бресте оставили без изменений приговор звезде Instagram, которая получила срок за марихуану
30.09.2018 08:36 — Новости Общества | Tut.by
28 сентября судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила без изменения приговор в отношении российской модели Марии Хрестиной, которая получила 3 года колонии за провоз марихуаны через белорусскую границу. Об этом сообщил TUT.BY старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый.
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