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В Беларуси 1 октября ожидаются ночные заморозки до -3°С
30.09.2018 11:58 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 1 октября местами по Беларуси ожидаются заморозки до нуля - минус трех градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром в отдельных районах будет слабый туман.
Ветер ожидается южный: ночью слабый, днем умеренный. Ночная температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, в середине дня воздух прогреется до 12-17 градусов.-0-
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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 1 октября местами по Беларуси ожидаются заморозки до нуля - минус трех градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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