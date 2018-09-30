На Кировском мосту в Витебске появились трещины, обваливается облицовка

В Витебске на пролете Кировского моста на улице Ильинского появились трещины, отваливается облицовка.





Трещина образовалась в стене пролета, через который проходит улица Ильинского. Она начинается вверху моста и идет вниз, примерно до высоты человеческого роста.

Визуально определить глубину трещины невозможно, но толщина декоративных каменных блоков составляет несколько сантиметров. На тротуар упал кусок такого блока.









Кировский мост построили на месте взорванного немцами при отступлении Двинского моста. Его возведение превратилось в долгострой — сдали сооружение только в 1955 году.

С 2004 по 2005 годы мост частично закрывали на реконструкцию, работы вел Мостопоезд № 425. Здесь расширили тротуары, заменили дорожное покрытие и т.д.



