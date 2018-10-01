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В Пинске из-за модернизации тепломагистрали в некоторых домах скоро отключат горячую воду

02.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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В сентябре текущего года начались строительные работы по модернизации тепловой сети в районе улиц Первомайская и Парковая. В предыдущие отопительные сезоны на здешних коммуникациях неоднократно выявлялись повреждения. В этой связи собственником сетей ОАО «Брестэнерго» изыскана возможность производства работ по замене существующих сетей.

В Пинске из-за модернизации тепломагистрали в некоторых домах скоро отключат горячую воду
Энергетики заменят старые трубы на предизолированные, что позволит снизить потери тепла. Модернизация тепломагистрали обеспечит гидравлический режим, который существенно улучшит снабжение тепловой энергией жителей прилегающих домов.

Сейчас работы ведутся от тепловой камеры в районе дома 1 по улице Парковой. Пинские теплосети планируют полностью завершить модернизацию теплосетей с выполнением благоустройства 3 ноября 2018 г.

В настоящее время производимые виды работ не влияют на водоснабжение и водоотведение жилых домов. В период проведения работ по врезке и переподключению на новые тепловые сети будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 141, 145;
  • ул. Парковая, 1, 2, 4, 9, 9а.

В настоящее время энергетики и коммунальники обсуждают мероприятия по минимизации отключения горячего водоснабжения 7 домов на улицах Первомайской и Парковой.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 
 
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> В сентябре текущего года начались строительные работы по модернизации тепловой сети в районе улиц Первомайская и Парковая. В предыдущие отопительные сезоны на...
 
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