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В Пинске из-за модернизации тепломагистрали в некоторых домах скоро отключат горячую воду
02.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В сентябре текущего года начались строительные работы по модернизации тепловой сети в районе улиц Первомайская и Парковая. В предыдущие отопительные сезоны на здешних коммуникациях неоднократно выявлялись повреждения. В этой связи собственником сетей ОАО «Брестэнерго» изыскана возможность производства работ по замене существующих сетей.
Сейчас работы ведутся от тепловой камеры в районе дома 1 по улице Парковой. Пинские теплосети планируют полностью завершить модернизацию теплосетей с выполнением благоустройства 3 ноября 2018 г.
В настоящее время производимые виды работ не влияют на водоснабжение и водоотведение жилых домов. В период проведения работ по врезке и переподключению на новые тепловые сети будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах по следующим адресам:
В настоящее время энергетики и коммунальники обсуждают мероприятия по минимизации отключения горячего водоснабжения 7 домов на улицах Первомайской и Парковой.
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> В сентябре текущего года начались строительные работы по модернизации тепловой сети в районе улиц Первомайская и Парковая. В предыдущие отопительные сезоны на...
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