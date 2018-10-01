На среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

На 3 и 4 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



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«Утром и днем 3 октября, в среду, во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. 4 октября, в четверг, ночью и утром на большей части территории, днем по северо-востоку сохранится ветер порывами 15−20 м/с», — рассказали синоптики.

В Минске в среду и четверг также ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

Напомним, что оранжевый уровень опасности означает неблагоприятные и опасные погодные явления, которые могут привести к значительному материальному ущербу, также возможны человеческие жертвы.

В МЧС призвали не игнорировать предупреждение об опасном погодном явлении. Шквалистый ветер опасен возможными повреждениями и обрывами линий связи и электропередачи; отключением электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах; повреждением и обрушением слабо укрепленных конструкций, кровель зданий; падением деревьев.