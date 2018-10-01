Минздрав уточнил, какие именно лекарства от давления изъяли в Беларуси и что делать пациентам

Европейское медицинское агентство инициировало отзыв в Беларуси всех лекарств от гипертонии, содержаших субстанцию валсартан китайского производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals и Zhejiang Tianya Pharmaceuticals. Речь идет про отзыв 14 серий четырех лекарств, в субстанциях которых нашли примесь N-нитрозодиметиламин. Есть предположение о ее возможных канцерогенных свойствах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .



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Ранее уже сообщалось об изъятии из обращения части лекарств для гипертоников.

Согласно уточненной информации, в Беларуси отозвали 14 серий четырех валсартан-содержащих лекарств, произведенных с использованием китайских субстанций. Речь идет о препаратах, которые произвели на Мальте, в Палестине и про одно лекарство совместного белорусско-палестинского производства.

В ведомстве обратили внимание, что другие зарегистрированные в Беларуси лекарства с валсартаном, которые произвели из других субстанций без этой примеси, есть в продаже.

При этом, как пояснили в Минздраве, пациентам не надо прекращать прием валсартана без соответствующей рекомендации лечащего врача. При обращении за следующим рецептом на валсартан-содержащее лекарство врач выпишет препарат другого производителя или назначит другое лечение.

На сайте ведомства указано, что риск влияния примеси, которую нашли в субстанции, на развитие злокачественного новообразования, низкий. Он оценивается как 1 на 5000 для взрослых, которые принимали лекарство с данной субстанцией в наивысшей дозе (320 мг) ежедневно с июля 2012 года по июль 2018 года. Пациенты, которые принимали препарат в меньшей дозе или меньшее по продолжительности время, имеют меньший риск. При этом валсартан-содержащие лекарства на основе китайской субстанции были зарегистрированы в Беларуси позже 2012 года, а именно в 2014 и 2016 годах.