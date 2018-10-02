Не прошло и суток. Мингорисполком отменил свое решение о запрете ночной продажи алкоголя

Мингорисполком признал утратившим силу свое недавнее решение о запрете на ночную торговлю алкоголем. Документ уже появился на Национальном правовом портале. Это произошло менее чем через сутки после распоряжения Александра Лукашенко об отмене ограничения на продажу спиртного.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новое решение Мингорисполкома вступает в силу с момента опубликования. Оно также распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября. Это все значит, что алкоголь в ночниках уже можно продавать.

Напомним, в конце прошлой недели Мингорисполком принял решение с 1 октября запретить в магазинах продажу алкогольных напитков с 23.00 до 7.00. Продавать спиртное в это время могли только объекты общественного питания в розлив.

Вчера в Мингорисполкоме пояснили , что с инициативой ограничения розничной продажи алкоголя выступило Министерство внутренних дел. Цель — профилактика пьянства и связанных с ним правонарушений.

А спустя несколько часов после этого заявления мэрии последовала реакция Александра Лукашенко. Он распорядился в течение суток отменить "эти непродуманные решения".

Как объяснили в Администрации президента, это решение главы государства продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.