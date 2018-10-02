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Не прошло и суток. Мингорисполком отменил свое решение о запрете ночной продажи алкоголя
03.10.2018 00:27 — Новости Общества | Tut.by
Мингорисполком признал утратившим силу свое недавнее решение о запрете на ночную торговлю алкоголем. Документ уже
Новое решение Мингорисполкома вступает в силу с момента опубликования. Оно также распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября. Это все значит, что алкоголь в ночниках уже можно продавать.
Напомним, в конце прошлой недели Мингорисполком принял решение с 1 октября запретить в магазинах продажу алкогольных напитков с 23.00 до 7.00. Продавать спиртное в это время могли только объекты общественного питания в розлив.
Вчера в Мингорисполкоме
А спустя несколько часов после этого заявления мэрии последовала реакция Александра Лукашенко. Он распорядился в течение суток отменить "эти непродуманные решения".
Как объяснили в Администрации президента, это решение главы государства продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.
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Решение вступает в силу с момента опубликования.
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