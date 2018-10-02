"Cильно ударилась головой о поручень". После ЧП в метро минчанка хочет получить компенсацию

В пятницу ближе к 17.40 на станции метро «Октябрьская» минчанка Павлина Калтович села в электропоезд, чтобы доехать до «Площади Ленина». Девушка настаивает, что с их составом столкнулся второй электропоезд. Пассажирка ударилась головой о поручень, пришлось обратиться к врачам. В пресс-службе «подземки» TUT.BY сообщили: никакого столкновения не было. Произошло сцепление состава. Кроме того, официальных заявления от пассажиров о вреде здоровья в метрополитен не поступало.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в пятницу, 28 сентября, на московской линии метро примерно в 17.40 временно остановилось движение . Некоторые пассажиры утверждали, что в тот вечер произошло столкновение электропоездов. В метрополитене уверяют , что причиной остановки стала техническая неисправность состава в перегоне между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина». А за столкновение люди приняли толчки при сцепке-расцепке составов.

— Когда поезд еще ехал, в какой-то момент я почувствовала запах гари. Заметила, что некоторые люди стали дышать через шарфы, — восстанавливает события того дня Павлина. — Поезд остановился. Он то насколько раз пытался тронуться, а потом отключился, и все затихло.

Павлина ехала в последнем вагоне. Говорит, через кнопку вызова пробовала связаться с машинистом, но он молчал. Попытки других пассажиров тоже были безрезультатны. Около 18 часов девушка собиралась встретиться со знакомым. В 17.53 она достала телефон, чтобы ответить на его сообщение, и минуты через две их электропоезд «долбануло».

— По силе удара, по звуку было очевидно, что нас подбили, — делится она наблюдением. — Я сильно ударилась головой о поручень. Было так больно, что я даже присела.

О том, пострадал ли еще кто-то, девушка не знает. Люди вокруг вели себя спокойно. После удара, продолжает Павлина, их электропоезд возобновил движение. Приехал на «Площадь Ленина», следом прибыл еще один состав с пассажирами.

— Было заметно, что у прибывшего поезда побиты и сильно искривлены зеркала, их я успела сфотографировать, — рассказывает девушка.

— Был ли поврежден корпус электропоезда?

— Поезд быстро уехал, поэтому я не заметила.

У Павлины болела голова. Она обратилась к сотрудникам «подземки», сразу предупредив, что позже будет писать заявление в метрополитен на компенсацию. Работники вызвали скорую.

— У меня относительно легкие повреждения, — описывает она свое состояние. — В больнице мне сделали томографию. Врачи сказали, что все хорошо. До завтра, предупредили, пройдет.

В справке, которую Павлине выдали, написано: «ушиб мягких тканей височной области слева». Девушка говорит, что чувствует себя не очень и до сих пор вынуждена лежать: голова болит и кружится, все время подташнивает, ночью рвало.

Заявление на компенсацию она еще не писала. Планирует заняться этим, когда полегчает. К этому моменту Павлина бы хотела найти других пассажиров, которые ехали с ней в одном электропоезде и тоже, возможно, пострадали. Связаться с минчанкой можно по адресу panteleeva@tutby.com.

«Однозначно это было не столкновение»

В пресс-службе минского метрополитена TUT.BY еще раз сообщили: «Однозначно — это было не столкновение». Произошло сцепление состава с назначенным установленным порядком вспомогательным поездом. Сцепление некоторые пассажиры ошибочно приняли за столкновение. К тому же, в тоннеле более мощная акустика, что усилило впечатление людей.



Машинист-инструктор Андрей Какошин у того самого состава, который остановился вечером в пятницу между «Октябрьской» и «Площадью Ленина». Сегодня он на линии, снимок сделан 29 сентября. Фото: пресс-служба метрополитена. Фото: пресс-служба метрополитена

— Официальное заявление о том, что произошло 28 сентября размещено на нашем сайте metropoliten.by и в СМИ, — комментируют ситуацию в пресс-службе. — Мы предоставили фотоснимок электропоезда, который остановился в метро. После захода состава в электродепо, он был осмотрен техническими специалистами с участием сотрудников МЧС. Повреждений подвижного состава выявлено не было. На следующий день электропоезд работал на линии.

Что же касается зеркал, которые сфотографировала Павлина, в пресс-службе метро пояснили: зеркала не повреждены.

— При сцепке зеркала складываются, причем, очень легко. На фотоснимке зеркала как раз находились в транспортном положении.

Собеседники не отрицают: пассажиры во вспомогательном поезде были.

— Это, — поясняют, — предусмотрено соответствующими инструкциями.

В пресс-службе также подтвердили, что 28 сентября Павлина Калтович обратилась к сотрудникам «подземки» на станции метро «Площадь Ленина».

— Был составлен протокол, в котором со слов Павлины Калтович записано ее состояние и обстоятельства случившегося, — поясняют специалисты. — Сотрудники метрополитена вызвали ей скорую помощь. В то же время, никаких официальных заявлений о выплате страхового возмещения по причинению вреда здоровью, ни от Павлины Калтович, ни от других пассажиров к нам не поступало.

«При сцепке-расцепке не может быть сильного удара и падения пассажиров»

Тем временем с TUT.BY связался мужчина, который представился бывшим сотрудником метрополитена. Пояснил, что знаком с ситуацией. Его личные данные имеются в распоряжении редакции. Он сообщил другую версию пятничного инцидента.



Фото: twitter.com/dimon_apozicia

По его словам, в перегоне между «Октябрьской» и «Площадью Ленина» у электропоезда заклинила кнопка, осуществляющая торможение, сработали тормоза — и электропоезд с пассажирами остановился.

— Скорее всего машинист не сразу предупредил диспетчера, потому что где-то в этот период с «Октябрьской» в перегон оправился второй электропоезд, — рассказывает собеседник.

По версии мужчины, во время движения у второго электропоезда сработала система АРС, или автоматическое регулирование скорости. В случае, если перед электропоездом есть другой электропоезд или красный светофор, говорит собеседник, система снижает скорость до полной остановки и предотвращает столкновение составов.

— Система АРС стала показывать, что у второго электропоезда, снижается скорость и машинист ее отключил, — уверяет собеседник.

— Полагаете, он не обратил внимание на реакцию системы?

— Эта система часто дает сбой, — отвечает мужчина. — Чтобы продолжить движение, иногда машинисты ее отключают. Об этом всегда нужно говорить диспетчеру. Тогда диспетчер включает светофоры в тоннеле.

Собеседник поясняет, что перегон между «Октябрьской» и «Площадью Ленина» кривой. Увидев из-за поворота, красные фонари остановившегося электропоезда, машинист движущегося состава применил экстренное торможение.

— На небольшой скорости он совершил столкновение, — продолжает мужчина. — В результате повредил сцепку своего поезда, зеркала, погнул бампера поездов. После удара или может независимо от него кнопка торможения, которая заклинила у остановившегося электропоезда выскочила, и машинист продолжил движение.

Версию «о сцепке-расцепке» собеседник отрицает.

— Сцепка-расцепка происходит на небольшой скорости, — поясняет он свою позицию. — При этом не может быть сильного удара и падения пассажиров. К тому же, для сцепки-расцепки нужно два машиниста. А машинист остановившегося электропоезда из кабины не выходил (В метрополитене нюанс о том, что для сцепки-расцепки нужно два человека, комментировать не стали. Пояснив, что это технические моменты. — Прим. TUT.BY).

— Откуда вы это знаете?

— В тоннеле немного места, — поясняет собеседник. — Чтобы пройти вдоль вагонов, все сделать и вернуться, нужно время. А задержка длилась недолго.