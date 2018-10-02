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Облисполком: тепло в квартиры дадут тогда, когда позволит погода и решат местные администрации

03.10.2018 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Когда в домах Могилевской области включат отопление, будут решать администрации каждого из районов исходя из погоды. А температура воздуха пока колеблется. Об этом TUT.BY рассказали в облисполкоме, уточнив, что глава региона решение о подаче тепла в жилфонд уже подписал.


Отопительный сезон в Могилевской области Могилеве включают отопление. Но пока не в квартирах">уже начался — 2 октября тепло начали поэтапно подавать в больницы, учреждения образования, библиотеки и др. С 3 октября облисполком разрешил подключать к отоплению дома.

— Теперь все зависит от погоды. По нормам, тепло в квартиры начнут подавать, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8°С. В разных районах области это может произойти в разное время. Решение на местах принимают местные администрации, — объяснил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Смирнов.

В Могилеве, например, решение о включении отопления в квартирах на утро 3 октября подписано не было.

— Ждем решения. Сегодня уже раз 50 звонили — спрашивали, когда включат отопление в квартирах. А когда включат, поверьте, столько же будут звонить и спрашивать, зачем включили так рано — мол, форточки открывают и «улицу топят», — рассказали в центральной диспетчерской службе Могилевского горисполкома.

 
Теги: Могилев
 
 
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Решение о подаче тепла в жилфонд в облисполкоме уже подписали. Теперь в каждом районе
 
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