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"Обнял мужа, головку на плечо положил". В Пуховичском районе семья подружилась с аистом

03.10.2018 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Семья Кондраль живет в поселке Марьино Пуховичского района и очень сильно скучает по Кузе. Кузя — это аистенок, которого они спасли, и лучший друг их собаки Жулика. Семья надеялась, что к осени птица улетит в теплые края, но питомец остался. Чтобы скрасить ему белорусскую зиму, Татьяна Владимировна и Степан Григорьевич отвезли его в приют для крылатых. Теперь Кузины соседи — восемь аистов. А пока любимец в «санатории», семья без него грустит.


Кузя. Фото из архива героев.

Как Кузя стал любимцем двора

На днях по интернету разошлось видео, где аист обнимает Степана Григорьевича. Добрый ролик отозвался в сердцах многих. Татьяна Владимировна вспоминает это видео с улыбкой и не скрывает: во дворе без Кузи стало пусто.

— Бывает, выйду на улицу, говорю собачке: «Жулик, где наш Кузя? А он тяв-тяв», — говорит Татьяна Кондраль.

В середине октября они с мужем собираются проведать своего любимца, но это потом, а пока Татьяна Владимировна рассказывает, как птица у них появилась.

Лет пять или шесть назад на столбе линии электропередач рядом с домом поселились аисты. В прошлом году крылатая пара вывела двух птенцов. Этим летом в их гнезде появилось уже четыре новых клюва.

— В июне я была на огороде, а наш собачка Жулик все подбегает ко мне и тяв-тяв, будто зовет куда-то, — вспоминает Татьяна Владимировна. — Сразу думала, ежика нашел, не обращала внимая, работала. А он опять тяв-тяв — и к столбу ведет.

А у столба на земле аистенок — «серенький такой, некрасивый». Не погибать же малышу, решила хозяйка и взялась его спасать. Домом для птицы стала тачка, куда постелили солому, а крышей — рама от парника.

— Жулик, который и сам прибился к нам год назад, стал аистенку как охранник. Он и стоял возле этой тачки, и ходил, и спал под ней по ночам, — перечисляет Татьяна Владимировна. — Они и ходили вместе, и лежали — в общем, дружили. Я сразу думала, что не очень это хорошая дружба. Говорю мужу, смотри, чтобы нашему собачке аист глаза не выбил. Ошиблась, все у них было ладно.

Нового члена семьи сразу назвали Буся, сокращенно от «бусел», но не прижилось. Потом придумали Степашка — в честь хозяина дома Степана Григорьевича.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Evgen Dorofeyk (@dorofeyk) 14 Сен 2018 в 4:55 PDT

— Муж был не против, а дочка в гости приехала, говорит: «Мама, станешь ты кричать во дворе Степаша, это ведь и папе, и аисту придется к тебе бежать», — улыбаясь, собеседница вспоминает, как выбирали имя для птицы. — Так и от этой клички отказались. Пусть тогда, решили, будет Кузя.

Кузя стал любимцем двора. Кормили его вареными яйцами, куриной грудкой и балтийской килькой. А его верный друг Жулик приносил ему косточки: пробовал своей едой угощать. В общем, малыш рос и крепчал, вот только летать у него не получалось.

— Смотрим с мужем, братья его уже стали на крыло, а он никак, хоть и здоровая птица, — рассказывает собеседница. — Тогда Степан Григорьевич сам взялся его учить. Подбрасывал вверх, тренировал — и аист взлетел.

«Он обязан полететь, он же здоровый аист»

Пока другие аисты жили на столбе, уверенный в себе Кузя по-хозяйски ходил по поселку.


Фото: из архива героев

— В конце августа аисты начали собираться на юг, а наш остался. Мы загоревали, — не скрывает эмоций Татьяна Владимировна. — Это же неинтересно: здоровая птица должна летать, в стаю определиться. А он днем над поселком покружит, а в шесть вечера возвращается. И так щелк-щелк, я уже слышу и еду ему несу.

До 11 сентября все шло у Кузи по привычному расписанию. А тут вдруг аист пропал. Семья думала: все-таки отправился на юг, а оказалось, — в город, на предприятие, где делают мороженое. Местоположение путешественника подсказали знакомые.

— Как только позвонили, я за рыбу, мы с мужем в машину и скорее к Кузе, — вспоминает собеседница. — Приехали к заводу, Кузя увидел нас, зацокал. Обнял мужа, головку на плечо положил. Свои. А кто-то снял этот момент на видео и выжил в интернет.

Дома аиста поселили в вольер. А он бьется, на улицу просится. Выпустить хозяева боялись — потеряется. И за то, что держат его в неволе, переживали. Стали думать, что же делать. Решение подсказал сюжет в новостях. Как раз в тот период показывали, как из птичьего приюта в Осиповичском районе сбежал страус.

— Я позвонила в этот приют, говорю, есть у нас аист. Волнуемся, не хотим, чтобы он в курятнике зимовал, — вспоминает Татьяна Владимировна, как просила о помощи. — В приюте, объяснили, что там живут раненые птицы, но и Кузю принять согласились.

Татьяна Владимировна и Степан Григорьевич посадили птицу в машину и повезли в Осиповичский район. Хозяин приюта тут же сделал Кузиным «родителям» замечание: закормили питомца. Теперь ему нужна диета. Птица будет привыкать к новому рациону и жизни с восемью аистами. Семья надеется, что благодаря такому соседству их воспитанник наконец-то научится понимать клекот. А то пока ему ближе человеческие слова.

— Мне обещали, что по весне его окольцуют и отпустят на волю.

— А если не улетит?

— Тогда заберем домой, — отвечает хозяйка и тут же делает оговорку. — А почему это он не улетит?! Он обязан полететь, он же здоровый аист. Пусть летает, организовывает семью.

 
 
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